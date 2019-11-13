帶兒回娘家住1周！婆婆狂刁難...外人面前「把她當空氣」　媳嘆：1年沒回了

▲婆媳相處是一門學問，但也要看緣份。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

婆媳問題層出不窮，尤其是住在一屋簷下，更容易出現摩擦。一名人妻快1年沒回娘家了，最近老公提議，讓她帶兒子回去住1周，沒想到婆婆私下狂刁難，彷彿這是多麼過分的要求，而她也瞬間成了箭靶，內心十分難受。

人妻在爆怨公社發文訴苦，1年365天她有300多天在婆家，只不過半年回娘家一次，然後住個3到4天，前後一定都會被婆婆刁難，「這次我想開口，獨自帶小孩回去1個禮拜，真的有很過分嗎？快1年沒回娘家了，娘家的奶奶也在想小孩，覺得很難受抱怨一下。」

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原po表示，帶兒子回娘家住1周是老公提議的，對方也始終和她站同一陣線，甚至叫她不要理會無理的責罵，但婆婆就是會挑家裡沒人時，故意給難看。

▲只要她想回娘家，就會被婆婆找碴。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

不僅如此，婆婆有時候也會請朋友到家裡作客，然後把她當空氣，在她面前不斷誇別人家的媳婦，還拐著彎數落她，「有次還趁我跟兒子在睡覺時，直接把孩子抱出門，結果兒子嚇到爆哭。」

婆婆種種行徑讓她相當心寒，而網友們光看就燃起一把火，紛紛回應「搬出去是唯一的選擇」、「人要懂得反擊啊！反正隊友都站妳這邊了」、「我兩個禮拜回娘家一次耶，管她的...鎖門，放狗」、「憑什麼不讓別人的女兒回家！人家也是有媽媽的」、「惡霸沒禮貌的婆婆，倚老賣老，是嫁給她兒子又不是嫁給她」。

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