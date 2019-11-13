　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帶兒回娘家住1周！婆婆狂刁難...外人面前「把她當空氣」　媳嘆：1年沒回了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼白髮,老人。（圖／pixabay）

▲婆媳相處是一門學問，但也要看緣份。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

婆媳問題層出不窮，尤其是住在一屋簷下，更容易出現摩擦。一名人妻快1年沒回娘家了，最近老公提議，讓她帶兒子回去住1周，沒想到婆婆私下狂刁難，彷彿這是多麼過分的要求，而她也瞬間成了箭靶，內心十分難受。

人妻在爆怨公社發文訴苦，1年365天她有300多天在婆家，只不過半年回娘家一次，然後住個3到4天，前後一定都會被婆婆刁難，「這次我想開口，獨自帶小孩回去1個禮拜，真的有很過分嗎？快1年沒回娘家了，娘家的奶奶也在想小孩，覺得很難受抱怨一下。」

請繼續往下閱讀...

原po表示，帶兒子回娘家住1周是老公提議的，對方也始終和她站同一陣線，甚至叫她不要理會無理的責罵，但婆婆就是會挑家裡沒人時，故意給難看。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲只要她想回娘家，就會被婆婆找碴。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

不僅如此，婆婆有時候也會請朋友到家裡作客，然後把她當空氣，在她面前不斷誇別人家的媳婦，還拐著彎數落她，「有次還趁我跟兒子在睡覺時，直接把孩子抱出門，結果兒子嚇到爆哭。」

婆婆種種行徑讓她相當心寒，而網友們光看就燃起一把火，紛紛回應「搬出去是唯一的選擇」、「人要懂得反擊啊！反正隊友都站妳這邊了」、「我兩個禮拜回娘家一次耶，管她的...鎖門，放狗」、「憑什麼不讓別人的女兒回家！人家也是有媽媽的」、「惡霸沒禮貌的婆婆，倚老賣老，是嫁給她兒子又不是嫁給她」。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
男揪人妻上司進摩鐵！瞎扯肚子不舒服...他驚見「車內交換唾液
國民黨不分區立委完整名單34人出爐　11/16投票定案
網議公務員40歲才年薪百萬算窮！他曝巔峰…做到50爽翻：拿百
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

外送員拋錨！指揮哥「環河西路→連城路」神救援　天龍人一看秒鼻酸

遊迪士尼！妹子衝廁所「再跟閨蜜會合」被嗆插隊：大問號？　網曝真心話

屏東哥取消搬家！估價員一問...女友顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭恐怖真相

0生意捧場！天使妹刮刮樂「神強運」驚呆...路人秒掏錢　婆婆罕見舉動網讚爆

「超大恐龍」入侵台北華山！引進日本「世界3大恐龍博物館」年底登台

商業周刊／最受矚目立委選區！吳怡農PK蔣萬安　2個細節控的戰爭

NCC通過「北都數位」下架MOMO親子台、衛視中文台等4頻道

木頭尪難得嘴甜！神比喻反轉千人笑炸「誰是鼠？」　她眼神死：還是閉嘴吧

華航再闢孟買貨運周六首航　採747全貨機飛航拓張印歐市場

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

「超大恐龍」入侵台北華山！引進日本「世界3大恐龍博物館」年底登台

商業周刊／最受矚目立委選區！吳怡農PK蔣萬安　2個細節控的戰爭

NCC通過「北都數位」下架MOMO親子台、衛視中文台等4頻道

木頭尪難得嘴甜！神比喻反轉千人笑炸「誰是鼠？」　她眼神死：還是閉嘴吧

華航再闢孟買貨運周六首航　採747全貨機飛航拓張印歐市場

3度以台灣為背景！東山彰良來台宣傳新書　《小小的地方》寫西門町刺青街

帶兒回娘家住1周！婆婆狂刁難...外人面前「把她當空氣」　媳嘆：1年沒回了

韓國輸了！網翻出「中華贏菊花榨甘蔗」祭品文　起底W網友...坐等直播

體貼哥1樓取餐！熊貓「一聲秒掛」狂叩7次：浪費電話費　他怒：可不要做外送

吉兆應驗！張奕父親賽前夢到石刻大白馬　主投7:0大勝韓國隊

性侵夜歸女反控妨害名譽　惡狼開庭猝死！被害女不起訴

南加州大學3個月內「9學生死亡」！　校內掀絕望恐慌

血水染紅河川！南韓防非洲豬瘟撲殺4.7萬頭豬　屍堆卡車污水狂流

【汪喵冷知識】為什麼狗狗愛舔我的臭腳丫？

「超大恐龍」入侵台北華山！引進日本「世界3大恐龍博物館」年底登台

能源記者會遭疑睡著　韓國瑜斥：誰說我睡？我只是眼睛小了點

巨無霸小三甜趴老公身上「直接來」狂親　她氣炸：太囂張了

高雄交大「管長」不是演的！街頭飛車抓酒駕　 冷笑：害林北追到跌倒

印度殺手大象「賓拉登」被捕　曾發飆踩死5名村民

推廣CPR急救訓練　長庚急救團隊前進偏鄉小校

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

吊車大王「4妻後宮」對外開放　直接幫業務換新手機

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

路邊紅包放百鈔　她曝光用途怒了

小一兒認真寫作業！到校「連7天被撕2半」　媽氣炸

外送員怒！foodpanda新制硬逼代墊餐費

被爆團購60輛賓士送親友　竹北神鵰王澄清：不可能

更多熱門

相關新聞

木頭尪難得嘴甜！神比喻反轉她眼神死

木頭尪難得嘴甜！神比喻反轉她眼神死

一名人妻抱怨先生老是不會對他甜言蜜語，好不容易日前學乖，終於有所表示，內容卻讓人哭笑不得。對此網友們都笑問「所以誰是鼠板，誰是老鼠？」不過也有人認為至少老公盡力了，以後還能慢慢學習。

舊金山看兒子！「55份料理包」母愛滿桌

舊金山看兒子！「55份料理包」母愛滿桌

大喊：有巧克力牛奶！陌生男現身衰妹秒石化

大喊：有巧克力牛奶！陌生男現身衰妹秒石化

客人訂雞排！一聽「漲5塊很久了」秒棄單

客人訂雞排！一聽「漲5塊很久了」秒棄單

從澳洲回台！她失業半年...哥瞬間氣炸

從澳洲回台！她失業半年...哥瞬間氣炸

關鍵字：

婆媳娘家婆家婆婆爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面