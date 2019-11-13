客人訂雞排x2！現場拿一聽「漲5塊很久了」秒棄單　佛心價曝…網力挺闆娘

▲雞排店老闆娘被棄單，氣到大罵髒話。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

避免客人要現場等，許多店家接受先打電話訂餐，但給顧客方便，卻有人會當成隨便。一位雞排老闆娘就貼文抱怨，說有人打電話訂2塊雞排，到現場發現35元的雞排變成40元，就直接走掉不買，讓原PO氣呼「真的氣死人了，怎麼會有這種人。」看到貼文後，網友紛紛為原PO抱不平，「40的雞排，太便宜了吧！」

雞排老闆娘在臉書《爆怨公社》貼出手機截圖，文中抱怨，「這個人打來訂雞排，來到現場問怎麼不是35，我們告知已經漲價40很久了，這個就直接走掉」，這一棄單讓原PO白白浪費兩片雞排，她也忍不住大罵髒話，「真的氣死人了，怎麼會有這種人？」

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▲客人先打電話訂，到現場一聽有漲價就不要了。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO也忍不住傳訊息給對方「雞排已經炸好了，你就算不要也應該告知？」「我會尋求途徑」。看到貼文後，許多人都為老闆娘抱不平，「就這樣走掉會不會太沒有禮貌了」、「真的什麼人都有，我也常遇到，漲都漲多久了，你沒常來買是你的事情，我漲價還要通知你喔」、「80元都不願意付……假設是錢帶剛好，也應該跟店家商量啊！人品不是很ok耶！」

原PO的雞排價格更是讓網友驚呼佛心，「佛心店家40塊也很便宜了，買的人還計較那5塊啊」、「現在還買的到40元的雞排，佛心老闆」、「我們這邊都60、沒看到有40的」、「為何還有40元的雞排……好好」、「35元的雞排？那是幾百年前的價格了」、「我最後一次買雞排是120$欸」、「40$超便宜的好嗎」、「我們這鄉下地方都賣60了，賣40真的很佛心欸！」

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