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路邊驚見紅布包2張百鈔　她曝光「惡劣用途」大怒：丟的人良心何在

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▲▼路邊見2布包百鈔！她揭「用途」氣炸：良心何在？　網友嚇壞了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲路邊驚見紅布包2張百鈔，她曝光惡劣用途怒了：「丟的人良心何在。」（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣有一種中有將「紅包」丟在路邊，讓路過民眾撿取的習俗，除了有冥婚的意思之外，也可能是要轉移衰運。一名網友就在臉書分享，自己日前騎車出門，突然瞥見地上有兩個紅色異物，裡面各別塞了2張一百元鈔票，讓她傻眼說「這是過運紅包」、「丟的人良心何在。」

原PO在臉書社團「爆廢公社2館」表示，自己騎車出門經過一處五金行店門口時，看見前方地上放了2個外觀詭異的紅布包裹，上頭打結的地方還塞著2張百元鈔票。原PO看了就無奈說，「好扯，一次還兩包，丟的人良心何在，為什麼這種不好的習俗不消失」、「我自己也不敢做處理，這是過運紅包。」

請繼續往下閱讀...

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說「過運的，以前我家的狗還在，我都叫狗去撿」、「我以前真實的檢過，還二包，然後就去大廟拜拜了」、「馬路上我也有遇過，不要撿比較好，寧可信其有」、「不信的人，撿就賺啊」、「照撿照花啊，你迷信，我花錢，真爽。」

開工紅包200元。（圖／示意照／ETtoday東森新聞雲）

▲紅包內放入紙鈔、指甲及頭髮，主要用途是將事主厄運、災禍或死劫過給撿拾者。（圖／ETtoday東森新聞雲）

其實依台灣民間習俗，路邊的紅包大致分成2種，若內容物是紙鈔、生辰八字及照片，就是往生者在找配偶的冥婚契約，撿了就直接已婚脫離單身；而另一種則是在紅包內放入紙鈔、指甲及頭髮，主要用途是將事主的厄運過給撿拾者，放入紙鈔的用意則是給撿拾者「吃紅補償」，撿了就代表甘心為丟者過運，若是因此受冤、受劫也不得「討債」，2人互不相欠。

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