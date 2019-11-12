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軍中被秒殺的菜色！　「一支炸雞腿」輕鬆征服阿兵哥　過來人：滷汁也用搶的

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▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲炸雞是國軍們的小確幸。（示意圖／陸軍司令部）

記者黃可昀／綜合報導

當兵的時候每天都要吃軍中伙食，但有時候菜色不一定是自己愛吃的。一名網友就好奇，「當兵哪道菜最容易被秒殺？」他還舉例，像是蒸蛋這類不常出現的料理，通常不用幾分鐘就會被裝完，其他網友則認為，說到人人愛的菜色還是非「炸物」莫屬，而且軍中的雞腿吃起來特別香。

原PO在PTT表示，在軍中各個阿兵哥都像是「餓鬼」，每次放飯都宛如是一場廝殺，除了到營站買零食以外，當兵最大的小確幸就是餐盒中出現自己愛吃的菜，原PO個人看到蒸蛋就為之瘋狂，所以很好奇還有什麼料理是阿兵哥特別愛吃的。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 當兵是人生一個重要的階段 。（圖／記者翁聖勳攝）

▲在軍中，炸物、滷汁和甜湯都很受歡迎 。（示意圖／記者翁聖勳攝）

網友指出，最受歡迎的絕對還是炸物類，不管什麼食材，丟下去炸就不會出錯，而且也是道不太會NG的料理，「炸雞翅」、「炸雞翅雞腿」、「炸的只要伙房不要太雷，幾乎都是秒殺」、「炸雞翅雞腿，有種辣雞腿真的滿好吃的」、「副供站最好吃就雞翅啊」、「什麼都用炸的就對了」。

除了炸物類會第一個被搶光外，含有滷汁的配菜也很夯，像是控肉、滷肉等等，因為湯汁拿來配白飯很夠味，「新訓時滷汁都要用搶的」、「愈多醬的」、「焢肉，連滷汁都會不見。」此外，消暑的西瓜或甜湯也讓不少阿兵哥愛不釋手。

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當兵炸雞腿滷肉阿兵哥

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