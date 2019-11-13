外送員拋錨！指揮哥「環河西路→連城路」神救援　天龍人一看秒鼻酸

記者周亭瑋／綜合報導

家住新北永和的「指揮哥」袁立城，曾幫忙指揮車陣，協助救護車順利通過而爆紅。前幾天，他行經環河西路時，碰上機車拋錨的外送員，立刻伸出援手，無償幫忙拖車回家，這善心暖舉不僅解救對方，也感動大票網友。

袁立城多次在路上見義勇為，10日中午，他在保生路、環河西路口，看見外送員牽著機車於馬路邊行走，一問之下得知可能是皮帶斷掉，連忙說道，「我有拖車繩，要不要幫你拉，不用錢啦！」

請繼續往下閱讀...

▲指揮哥二話不說伸出暖手。（圖／袁立城授權引用）

隨後，袁立城從救難裝備箱拿出繩子，並熟練地綑綁拋錨機車，同時細心的他不忘在外送員的機車後方，繫上指揮棒，接著連人帶車，拉到中和區連城路。

他表示，「誰會想在假日的正中午出來賺外快呢？肯定不是富豪吧！車子壞在前不著村、後不著店的地方，又剛好是假日，我只想著你辛苦了，不論你要去哪我都幫你拖車。」

▲救難裝備箱第一天上路，就發揮作用啦。（圖／袁立城授權引用）

對此，袁立城直言，「你不用謝我，只希望未來你有能力時，在能力範圍內，去幫助另一個陌生人，讓愛延續下去。」他還提到，這個救難裝備箱是第一天上路，沒想到就派上用場。

po文一出，感動大票網友，紛紛回應「你真的很棒，讓人覺得台北還是有溫暖的」、「每次看到你這樣無私付出，眼眶都不自覺的紅了，有你真好，讓我們都能感受到什麼是愛」、「袁大加油」、「袁大超級讚，環河西路拖到連城路好累阿」。

►生火了！連我媽都用到發光

▼外送哥超感動。（圖／袁立城授權引用）