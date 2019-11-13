被列國民黨不分區立委第一　葉毓蘭：努力為警消移海監權益發聲





▲前警大教授葉毓蘭名列國民黨不分區名單首位。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨不分區立委名單13日在中常會出爐，警大教授葉毓蘭排第1名，國民黨主席吳敦義排第10名，前立委邱毅則爆冷門擠入第8名並排入財經組。對於自己被排在不分區立委名單第1名，葉毓蘭13日晚間表示，會努力為警消移海監的權益發聲，持續推動婦幼安全的提昇。

葉毓蘭13日晚間在臉書上提到，「今天國民黨通過全國不分區立委名單，忝列第一，真是誠惶誠恐。下午很多媒體來採訪，我特別強調這是國民黨對於過去幾十年來警消對台灣的貢獻予以肯定。未來在立法院裡，我會努力為警消移海監的權益發聲，也會關心新移民與弱勢族群，更會持續推動婦幼安全的提昇。」

葉毓蘭說，她還是認為警消移海監的同仁是台灣最辛苦的公務員，必須給他們合理的工作條件，否則影響治安，會是全民受害。

國民黨不分區名單從人選陸續曝光後，引起不少爭議，因此上午做出更動。常會內目前最新版本曝光，國民黨主席吳敦義原本自排第8名，改為第10名，前立委邱毅則擠入第8名，排入財經組；原本列第10的總統府前發言人陳以信改成第16；原本第16名的實錢大學講座教授江岷欽則意外被擠掉。

國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 國民黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 總統府前發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 台灣勞工總工會理事長王裕文

26. 前立委張慶忠之子張智倫

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 海外台商連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 醫師謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 國民黨組發會副主委林有志

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