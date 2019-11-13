列時力不分區挨批「自打臉」　黃國昌：虛心接受外界批評

▲時代力量不分區名單，陳椒華、邱顯智、「小燈泡」媽媽王婉諭、黃國昌、翟本喬。（組合圖／ETtoday資料照、臉書粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

時代力量12日公布2020不分區立委名單，現任立委黃國昌排名第四，卻引來外界質疑，過去黃國昌曾說過「自己不會放在名單內」如今卻「自打臉」。對此，黃國昌13日受訪時表示「如果對方要做這樣的詮釋，我就虛心接受」。

針對外界質疑，時代力量黨主席徐永明12日在發文提到，黃國昌列為不分區名單第四，「是由我多次勸進、商討、盧出來」，黃國昌最後考量到「保護在這個政黨內，沒有忘記初衷，認真努力的夥伴與年輕人」的初心，才點頭答應。

▲時代力量不分區立委參選人介紹記者會。（圖／記者黃克翔攝）



時代力量13日舉辦不分區立委參選人介紹記者會，黃國昌會後受訪時表示，當時接受專訪時他的確有自己的想法，而在今年夏天開始請益之旅之後，開始主要思考的是自己接下來在台灣政治轉型的過程當中，究竟能夠扮演什麼樣的角色。

黃國昌說，過程中對他來講有兩個很關鍵的因素，包括有很多自己找來的朋友得知他意願繼續留在立院感到非常驚訝且無法接受，另外是他也希望能夠帶領、支持、鼓勵還留在時代力量的年輕人，讓時代力量這一股好不容易匯集起來的力量不會因為外界的干擾而散掉。

有關外界「自打臉」的批評，黃國昌回應「如果對方要做這樣的詮釋，我就虛心接受」，他表示當時接受訪問時的規劃的確是那樣，但後來他也曾公開說過，對於是否續留立院以及要不要繼續從事政治工作，「我是猶豫了非常久」，也正是因為這樣自己才會在今年夏天展開請益之旅，已在全國舉辦一系列的演講。

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