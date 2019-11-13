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林燕祝四分子後援會成軍　就戰鬥位置

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▲國民黨第四選區立委參選人林燕祝，永康四分子後援會正式成軍，將深入社區基層，爭取認同支持，積極出擊開拓票源。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨第四選區立委參選人林燕祝，永康四分子後援會正式成軍，將深入社區基層，爭取認同支持，積極出擊開拓票源。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020大選進入倒數60天，國民黨第四選區立委參選人林燕祝，永康四分子後援會正式成軍，與會市議員林鎮國、里長們互推復國里長許建國出任會長，總幹事則是楊維誠，研擬透過各里座談等方式，深入社區基層，爭取認同支持，積極出擊開拓票源。

由於台南第四選區的永康是台南最大票倉，向來是選戰兵家必爭之地，得票數高低將是當選與否的重要關鍵，林燕祝被視為最有機會搶下藍軍立委的參選人，除了小英日前已到永康、新化走訪外，包括陳菊和蘇貞昌等民進黨大咖，也排定助選列車紛紛南下，全力圍堵林燕祝出線。　　　　　　　

永康四分子被視為鐵票區，固守眷區票源，林燕祝競選總部志工自行熟煮輕食，邀集當地里長們共吃午餐，交換基層建設等問題時，普遍有著藍營11年之久無中央民代協助爭取，產生無力感，寄望她能闖關成功，為國民黨爭一口氣，包括建國、復華等里里長踴躍出席，五王里也加入後援會行列，氣氛融洽。

會中達成由各里召開座談會等性質，和選民做進一步接觸，了解地方迫切需求，也能有效鞏固票源，穩住選情。同時針對民進黨可能會採取抹黑奧步，林燕祝提醒大家全力防堵，藉收消毒效果，不要讓對手有可趁。

四分子後援會更具有試風向意義，林燕祝表示，此運作模式成功的話，將複製到鹽行、永康等其他區域，以發揮整體最高戰力，爭取最終勝利。午餐會報準備了炒麵、炒飯、當歸湯和水果等食物，與會里長們吃得輕鬆自在之餘，相約爾後每月輪流主辦類似餐會，加強聯誼交流，凝聚里長向心力。

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