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王世堅轟「新五大案」　柯文哲嗆：亂打一通！我變稻草人你才滿意

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▲▼柯文哲市議會總質詢-柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲赴議會備詢，王世堅送上稻草人。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會12日市政總質詢，議員王世堅批評，市長柯文哲有新的五大案，變成無感的稻草人。對此，柯文哲強調，不是所有都更都弊案，嗆王世堅不用這麼大聲，有不法就拿出來講，「照你的標準，只有什麼事都不做，變成稻草人你才會滿意」。

王世堅批評，柯文哲在政壇起手式，是宣示徹查五大弊案並解決，但他一上位之後五大弊案無疾而終，還跟財團成莫逆之交，五年任內締造新五大案，包括台塑大樓都更案、震一建設北安段都更案，正隆行州南路案、濟南路都更案，富邦銀行中山營業部變更案、京華城案。

王世堅說，柯文哲過去標榜信仰、理念一夕之間崩解，成為無是非、無知覺、無價值、無感的人，就像稻草人有體無魂，稻草人還可以嚇一下野鳥，但野鳥識破了，發現是假的，馬上棲息到稻草人身上。

接著王世堅要柯數一下，他準備的稻草人道具上有幾隻鳥，讓柯不滿回嗆，「你有什麼發現不法就拿出來，我為什麼幫你數，你自己算一算，你要指控人家要有證據」。王世堅指出，五隻野鳥像五大案財團棲息在柯文哲，棲息北市這個良田，柯文哲任他們擺佈。

▲▼柯文哲市議會總質詢-王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲市議會總質詢-王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

王世堅，台塑大樓都更案，環評應該加入必要性，不能以公益性檢討，你還是讓他列入都更，我相信你去台塑大樓好多次，柯文哲轟「你見鬼了，你什麼時候見過我去台塑大樓」。王世堅認為，台塑大樓堪用，還是台北市地標，站在社會財的角度，有必要都更嗎？柯文哲回擊，「不是所有台北市都更是弊案，哪裡有問題要拿出來講，講半天你要有證據」。

王世堅認為，歷屆市長沒做，遭柯文哲回擊，歷屆市長沒一個環南市場改建成功，沒有一個忠孝橋改建。王世堅說，按照建築法規，原地重建你看他要不要，他為什麼要都更，因為有50%獎勵，有6000坪獎勵，72億利益送給台塑，你知不知道？

柯文哲說，「我當然不知道，這是都委會...如果每一件情市長不知道就可以不能通過，那台北市沒有幾件事情可以做」，王世堅氣炸回嗆，是台塑要拿社會財，就是容積獎勵，容積獎勵應該用在老舊社區，安全結構有問題的，才要獎勵他。都更處長方定安表示，本案是劃定更新單元的階段，報核計畫會強調公益性。

柯文哲還一度在追問下反問，「這個案子是通過了？」讓王世堅傻眼，「你說你不知道，我說你無感」，大直北安段，你不但知道你還去過，當地里長帶著住戶哀求，坡度超過30度，裡面最荒唐的是，有4成土地是北市府財政局的，「這叫助紂為虐」，分到小小的40戶，你還送他嫁妝，1不到4米的登山步道，還花2、3千萬去拓寬，「這就成為柯文哲的林肯大郡」。

柯文哲回擊，「我跟你講，不是所有都更都弊案，你也不用說這麼大聲，你有不法就拿出來講」。王世堅說，你的上一任市長知道嚴重性，至少任內沒給他過，為什麼要給他過，林洲民被踢開，跟這個案也有關，除了大巨蛋還外帶這一件。

王世堅表示，正隆874坪土地，正隆只有4坪土地，870坪是市府土地，還有少數是中央正府，4坪駕馭870坪土地，這跟美河市有什麼不一樣？要柯文哲給交代，柯文哲稱，「這麼多案子，為什麼沒有其他人在講，只有你一個人在講，我也覺得很奇怪」。

柯文哲最後抱怨「你要不要給我講」，還怒嗆，「你要是覺得哪裡不法，就送政風處、地檢處，隨便你，照你的標準，只有什麼事都不做，變成稻草人你才會滿意」，最後，王世堅說政風處礙於職權不能調查，是無牙老虎，柯文哲則碎念，「你會不會亂打一通，你講的人家沒有接受，討論沒有結束」。

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