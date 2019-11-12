韓國瑜譏「蔡賴配」是武大郎潘金蓮　蔡英文：韓團隊言論低俗

▲國民黨總統參選人韓國瑜日前批評蔡賴配是武大郎配潘金蓮，蔡英文12日回批，這樣的言論低俗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對2020年總統大選國民黨提名總統參選人韓國瑜近日批評蔡英文與賴清德搭檔參選是武大郎配潘金蓮之說，蔡英文12日回批，任何總統參選人選擇副手，我們都予以尊重，但韓市長多發言尤其是政策上常反覆或講不清楚，用這種低俗言論選舉，不是民主社會好現象。

▲蔡英文總統12日出席中科院50周年院慶時發表談話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統12日出席中科院50周年院慶後接受媒體聯訪，媒體詢問小英總統對有關韓張配與韓國瑜認為蔡賴配就是「武大郎配潘金蓮蓋同一條被子，頭齊腳不齊，兩人不能齊心」之看法。

蔡英文表示，任何總統參選人選擇副手，我們都予以尊重， 這個搭配沒有什麼意外的感覺，但我們希望這段時間以來，韓市長很多發言尤其在政策上常常反覆或講不出清楚的東西還是蠻多的，希望他後續選舉裡可以講的更清楚一些，至於近來我們聽到無論是韓市長或他競選團隊成員所講的話，只能用兩個字來形容「低俗」，一個總統候選人應該注意自己的言行，他的競選團隊也是要注意言行，畢竟整個社會都在看，總統的言行就是一個很具有標竿性的事情，我們希望選舉不要選到這個時候，用這樣低俗語言來選舉，不是民主社會一個好現象。

▲蔡英文12日回應有關韓張配搭檔參選時，任何總統參選人選擇副手都予以尊重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於韓國瑜所說「蔡賴配就是武大郎配潘金蓮蓋同一條被子」，蔡英文認為，這個比喻是顯而易見的不當，民進黨是團結的，我們內部雖然有競爭，但我們對外是團結的，因為我們都有一樣的理想與理念，且我們的目標也是相同的。

至於蔡賴配何時會正式公布？蔡英文回答，我們會在最適當提出最佳的組合。

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