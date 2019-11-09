佳芬講堂談夫妻相處　李佳芬：韓國瑜是個木頭！不會抱一下嗎？

▲2020總統參選人韓國瑜妻子李佳芬9日在桃園市主持「捍衛新世代、台灣新能力」座談會，針對住民政策侃侃而談。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020總統參選韓國瑜妻子李佳芬9日出席桃園「捍衛新世代、台灣新能力」座談會，李佳芬感謝在場的新住民媽媽飄洋過海來台組成新家庭，她強調，不論原生家庭在哪，最重要是學習相容，給下一代良好教育，希望在場民眾與新住民媽媽彼此相容，創造一個美好環境。

這場住民政策講堂於9日下午在桃園市桃園區尊爵飯店舉行，邀請國民黨籍立委林麗蟬主持，她以柬埔寨籍台灣媳婦身分現身說法，這也是李佳芬舉辦的首場新住民政策講堂，林立蟬說，台灣的新住民人數已逾54萬人，新台灣之子更達到42萬人之多，新台灣之子教育、文化傳承、移民政策是政府最應關注議題。

▲2020總統參選人韓國瑜妻子李佳芬出席「捍衛新世代、台灣新能力」座談會，立委林立蟬以新住民身分現身說法。（圖／記者沈繼昌攝）

李佳芬開場時指出，我們珍惜台灣媳婦，也疼惜新台灣之子，我們都是一家人，她以自身經歷，訴說婚後如何維繫婆媳、丈夫之間關係，與新住民拉近距離。

李佳芬表示，大家都很關心下一代教育，不管是跨國或是國內通婚，婚姻充滿許多學問，因為必須學習如何與先生相容、相處，與婆家之間的關係，如何了解先生與婆家文化、傳統，學習彼此如何相處，這對女人來講，是個非常大的挑戰，尤其是新住民從遙遠地方來到台灣，結婚生子真的很偉大。

李佳芬認為，現代台灣很多年輕人不想生孩子，這是個國安問題，自己身為3個孩子的媽媽，她很愛孩子，因此一個接著一個生，生了孩子之後才深刻體認什麼是「心肝寶貝」，不管原生家庭在哪裡，最重要的是學習相容，提供下一代良好教育的環境。

▲2020總統參選人韓國瑜妻子李佳芬以自身經驗為例，說明婆媳關係相處之道。（圖／記者沈繼昌攝）

至於婆媳關係，李佳芬解釋，婆媳間的關係最重要還是在先生身上，夫妻吵架吵不出一個「理」字，夫妻吵架，先生應該抱抱太太，只要抱下去就「一皮天下無難事！」

李佳芬強調，夫妻吵架，男生總會說，為何女生這樣也不高興，那樣也不高興，其實女生就是要先生抱一下，以自己過去吵架經驗，曾罵韓國瑜，難道要我明講嗎？她曾忍不住告訴韓國瑜「真是個木頭，不可以抱一下她嗎？」

▲2020總統參選人韓國瑜妻子李佳芬出席「捍衛新世代、台灣新能力」座談會，吸引許多支持者與新住民配偶參與。（圖／記者沈繼昌攝）

李佳芬以輕鬆詼諧口吻，輕鬆對新住民與新台灣之子闡述下一代教育的重要性，讓現場台灣媳婦與支持者笑聲與掌聲不斷，李佳芬最後呼籲在場民眾與新住民媽媽，大家應彼此相容，共創一個美好環境。

這場移民政策開場之前，有媒體私下詢問李佳芬有關外傳鴻海創辦人郭台銘透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，暗中推動「郭宋配」，詢問李佳芬對「郭宋配」看法，李佳芬面帶微笑，未回答媒體相關詢問。



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