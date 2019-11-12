加拿大男帶2大咖行李箱大麻闖桃機　起出30公斤市價逾億元

▲財政部關務署台北關與航警局上月30日逮捕攜帶大麻花闖關的加拿大籍男子，起出30包多達31629公克大麻花等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

財政部關務署台北關會同航警局上月30日清晨發現1名加拿大籍男子入境，在其2大箱行李中查獲夾帶30大包大麻花入境，總重量多達31629公克，粗估市價逾億元，由於加國在上月中旬才宣布大麻花合法化，不到半個月就發生旅客夾帶大麻闖關案例，引起檢警高度重視，除將加籍男子依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦外，並追查幕後集團共犯與毒品流向。

▲財政部關務署台北關與航警局上月30日逮捕攜帶大麻花闖關的加拿大籍男子，警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，這名加拿大籍非裔男子上月30日清晨5時許搭乘從加拿大多倫多直飛桃園機場班機，其中行李經過二航廈X光儀檢查時，發現2大箱行李影像可疑，航警與海關人員等候加籍男子提領行李要通過海關時，當場被攔下開箱檢查，當場起出多達30大包真空包裝的大麻花，總重量為31629公克，市價粗估在億元上下。

▲財政部關務署台北關與航警局上月30日逮捕加拿大籍男子攜帶大麻花闖關案件，航警局與關務署起出30包大麻花等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，大麻是列管的二級毒品，屬中樞神經鎮靜、興奮與迷幻效果，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺等現象，長期使用會產生耐受性及心理依賴性，一旦產生依賴性，突然停用會產生厭食、焦慮不安、躁動與睡眠障礙等症狀，依毒品危害防制條例第4條第2項規定：製造、運輸、販賣第二級毒品處無期徒刑或七年以上有期徒刑，併科新台幣一千萬元以下罰金。

由於加拿大上個月18日宣布加國大麻合法化，僅半個月就發生這起夾帶大麻花闖關案件，檢警調已通報各單位，務必在國門之外全力防堵，目前加籍男子已遭收押，桃檢正深入追查幕後毒梟與毒品來源。

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