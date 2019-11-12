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「這種腦婊怎麼還不滾膩？」　空姐IG貼文霸凌同事遭訴

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▲長榮航工張姓空姐今年7月間多次以言語或貼文方式在職場與臉書霸凌趙姓空姐挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲長榮航工張姓空姐今年7月間多次以言語或貼文方式在職場與臉書霸凌趙姓空姐挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

今年6月底長榮航空罷工期間，張姓空姐參與罷工時因對立場不同的趙姓空姐在職場上曾對其發出「汪、汪」叫聲，暗示趙為公司之忠犬，7月間張再度在IG以文字註明：「這種腦婊怎麼還不滾膩、好多人很期待我80她」等霸凌言語；檢方12日偵結依公然侮辱罪嫌提起公訴。

檢警調查，33歲的張姓空姐於今年6月20日起參予長榮航工罷工行動，至7月6日長榮航空勞資雙方簽定團體協約後結束罷工，期間張女在職場上對立場不同之趙姓空姐發出「汪、汪」叫聲，暗示趙是公司之忠犬，以此霸凌趙女。

趙女不甘受辱在臉書上張貼遭張姓空姐言語霸凌之貼文，張獲知後在個人IG上轉貼趙女貼文，還以文字註明：「這種腦婊怎麼還不滾膩、好多人很期待我80她、那四不四不要讓牠失望膩」等足以貶損趙女之社會評價，趙女獲悉後提告張涉嫌妨害名譽。

張女在偵訊時坦承有貼文，但否認有任何公然侮辱或辱罵等犯行，趙女則舉證張女在IG上之貼文截圖等事實，相關文字敘述已為多數人見聞，另舉證依教育部重編織國語辭典修訂本有關「婊」、「牠」等字詞分別指以性交易為業的女子與動物之意，含有侮辱他人之意；檢方認為張女犯行明確，偵結依公然侮辱罪嫌提起公訴。

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