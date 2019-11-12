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在外婆家看到國父像…　朱立倫透露加入國民黨原因之一

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▲朱立倫高雄輔選黃昭順。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫。（圖／朱辦提供）

記者袁茵／台北報導

12日是國父孫中山誕辰154週年，前新北市長朱立倫發文透露，他小時候在外婆家看到了一張國父像，加上從長輩聽到國父的故事，成為了他日後加入國民黨的原因之一；而百餘年後的今天，他們仍擁有相似價值，但也面臨不同的時代處境，需要許多觀念與做法上的創新，，才能在這個時代，捍衛那些傳承百年的價值。

朱立倫臉書全文如下：

我外婆家的梅鶴山莊，掛了一張國父像；小時候好奇這張照片是誰，從長輩那聽到他的故事，由衷敬佩，也成為日後我加入國民黨的原因之一。

求學階段，我跟所有同年齡的台灣人一樣，從課本學過國父生平與思想。國父終其一生，是個充滿熱情、理想的「政治創新者」。從「驅逐韃虜」到主張「五族一家」；從組織興中會、同盟會、中華革命黨到後來的中國國民黨；從鼓吹革命到陸續完成三民主義、五權憲法與建國大綱，他持續因應著不斷變遷的局勢，修訂調整救國的藍圖與策略。

我在想，我們這些後人，若是真正領悟國父的核心理念，就不該把國父生前留下的演講文字，奉為不可挑戰的圭臬，並封閉其開拓演化的空間。當三民主義的思想，教條化為升學考試的是非選擇，其也就失去最初啟迪人心，引領思辨的魅力。

回歸根本，國父一切努力的起點，是對國人苦難不忍的「仁」。他建構政治藍圖的準則，則出於對「平等」的追求——為求與列強平起平坐，他談「民族主義」；為求國民政治權力均等，他談「民權主義」；為求整體社會的均富，他談「民生主義」。

為實踐上述理念，他創建中華民國，至今已108年。

百餘年後的今天，我們仍擁有相似價值——我們仍然在乎中華民國的國際地位、民主人權的保障，以兼顧經濟富足與社會正義的發展道路。但同時，我們也面臨不同的時代處境，我們需要許多觀念與做法上的創新，才能在這個時代，捍衛那些傳承百年的價值。

今天是民國108年11月12日，國父的154週年冥誕。追緬不是為了崇拜，而是為了反省、警惕與前瞻。

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