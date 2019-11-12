女控台大男友激烈爭執後硬上　事後冒名PO網「我性侵女生了」被起訴

▲檢察官調查2女指控台大資優生性侵案，都認為事證不足，處分不起訴。（圖為資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

台大謝姓資優生年初被傳出，涉嫌性侵毆打2名前女友，台北地檢署12日針對L女提告部分，同樣認為性侵事證不足，但謝男曾在爭執時把L女雙手等多處抓傷，依傷害罪將謝男起訴，L女則因涉嫌冒用謝男名義，上網貼文「我性侵了女生」，現正因依妨害電腦使用等罪由法院審理中。

台北地檢署偵辦謝姓資優生涉性侵案，在10月間針對首先提告的W女指控性侵、捏胸傷害部分偵結，因W女自認是在1年多前「被說服」，所以和謝男發生性關係，至於遭毆打成傷部份則已超過告訴期，因此以證據不足等理由處分不起訴。

L女另外拿著驗傷單指控，她和謝男在校外同居期間，曾在2019年1月間，遭謝男強迫發生性關係，謝男否認犯罪，辯稱當天2人確有爭執，吵完後一起看電視，看著看著，他想發生關係，女方一開始說不要，之後仍然跟他上床了。

檢警調查，原來事發當天，2人為電腦使用問題發生爭執，L女怒砸謝男筆電，謝男為搶回筆電殘骸，在衝突中造成L女雙手臂等處受傷，而L女無法說明自己在發生性關係時，受到甚麼強暴脅迫或身體傷害，因此認為性侵事證不足，僅依傷害罪起訴謝男。

另一方面，L女弄壞謝男筆電，事後又假冒謝男名義，上網po文「我性侵了女生」，先前已被檢察官調查後依毀損、妨害電腦使用等罪起訴，正由法院審理中。

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