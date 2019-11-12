喝醉竟遭男友找人來3P性侵拍片　女考上法律系成功復仇

▲女子喝醉遭男友找人來3P性侵，二審改判。此為示意圖，與本案當事人無關。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市李姓男子2014年間帶著女友小花（化名）到夜店狂歡，小花爛醉返家，李男竟找死黨吳姓男子，前來性侵小花，不但大搞3P還錄影。小花事後考上法律系，成功復仇提起告訴。李男、吳男一審分別遭判5年、3年10月，案經上訴，高院12日改判4年與2年的刑期。可上訴。

判決指出，本案發生於2014年11月底，當時19歲的小花與25歲的李男交往，當天晚間2人到台北市某夜店參加朋友的生日趴，小花喝到爛醉，被李男帶回租屋處。沒想到李男竟然異想天開，找了27歲的死黨吳姓男子，聯手性侵小花。

小花被侵犯時，以為是男友求愛，但勉力睜開眼睛一看，竟發現是不知名的男子正在侵犯她，而男友竟在一旁拿手機攝影。小花疼痛求饒，但2人仍不罷手。不甘受辱的小花與李男分手，為了讓2男被定罪，發奮圖強考上法律系，鑽研相關法律問題，一直到1年多後才提出告訴。檢方對2男提起公訴。

法院審理時，李男否認犯罪，還辯稱小花喜歡3P，要他多次找不同男子來同歡，吳男就是經常被找來「幫忙」的男子；李男還說，小花事後還跟他出遊，甚至索取當天的錄影畫面留念，證明小花沒被違反意願性侵。

但法院勘驗錄影畫面，發現小花當時不停說「不要」、「拜託」、「很痛！好痛！」、「不要碰我！走開！」認定小花確實被性侵。一審法院將李男判刑5年、吳男3年10月。案經上訴，高等法院審理後，二審於12日宣判，李男獲改判4年，吳男則被認定情堪憫恕，改判2年。可上訴。