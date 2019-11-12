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鈕承澤涉性侵第6度開庭…穿西裝騎UBike愜意現身　弟：相信哥哥！

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▲▼鈕承澤被控性侵，騎Ubike出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲鈕承澤（左）被控性侵女劇組人員遭起訴，12日上午第6度開庭，他騎Ubike現身。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

導演鈕承澤被控性侵電影《跑馬》女劇組人員，遭強制性交罪起訴後，12日上午第6度開庭。他身穿藍色襯衫外搭深色西裝，還帶著墨鏡，騎著UBike現身台北地院，面對記者上前詢問「給付和解金是否代表認罪？」「想獲緩刑嗎？」等問題，他並沒有回應，僅點頭說「謝謝」便快步入庭。

鈕承澤被控在拍電影過程中，於2018年11月23日邀請友人和劇組來家中聊天，趁和一名女工作人員獨處時強行撲倒，並且脫衣、襲胸，最後指侵逞慾。雖然鈕強調雙方是「認知不同」，無性侵犯意，但檢方認為被害女子與鈕僅工作往來，私下並無其他互動，更無男女情愫，認定他犯行明確，因此依強制性交罪起訴。

之後傳出鈕承澤試圖用60萬元與對方和解但遭拒；今年9月再有消息指出，鈕日前已付出7位數和解金達成和解。法界人士對此就分析，鈕是希望藉此獲得減刑。不過律師團不願證實該消息。

今天再度開庭，鈕的弟弟約早上9點就在法庭外等鈕到場，一路陪在鈕的身邊。據傳這次有傳喚被害人到庭，而在走道確實有一名戴著口罩、相當低調的女子，跟隨律師進庭，疑似就是被害人。所以法院今安排在具有「指認室」的法庭進行不公開審理，為了就是免讓被害人直接面對鈕。

目前法院審理中，鈕弟只能在外頭靜靜守候，對於全案他僅表示自己就是守護者的角色，案情進度、和解金等部份他不清楚，都由律師處理，但強調「相信哥哥，也相信法院會給出公正結果。」

►「即日起，我退出老化黨。」

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