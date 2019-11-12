拉法葉艦弊案佣金94億法院裁准沒收　北檢將向瑞士銀行商討返還

▲最高法院已裁定沒收拉法葉艦採購弊案的不法佣金94億元，我將請求瑞士等國協助將相關贓款返還。（圖為資料照／翻攝自網路）

記者劉昌松／台北報導

曾被譽為動搖國本的拉法葉艦採購弊案，涉案的前海軍上校郭力恆已經被判刑15年並期滿出獄，不過弊案中軍火商汪傳浦等人收受的不法佣金，絕大部分仍存海外銀行，最高法院日前已經裁定，准許沒收相關犯罪所得超過3.12億美元（約台幣94億元）確定，台北地檢署正循司法互助途徑，請求瑞士等國家協助將已凍結的款項返還。

最高檢察署在2000年成立拉法葉艦弊案特調小組，除了偵辦相關承辦人員貪污情事外，為追查已逃逸遭通緝的汪傳浦非法佣金下落，也陸續向歐洲多國請求司法互助，取得大量銀行帳戶文件，並凍結汪等人在瑞士、列支敦士登、盧森堡、奧地利、澤西島及曼島銀行內資產。

▲涉拉法葉弊案的軍火商汪傳浦已經病逝英國，但家族名下的財產仍屬非法所得被宣告沒收。（圖為資料照／翻攝推特）

而涉案軍人郭力恆涉嫌收受回扣約台幣11億元部分，已經在法院判郭有罪確定後，由瑞士協助將款項返還我國繳庫完畢，但汪傳浦始終沒有到案，甚至在2015年客死異鄉，剩下汪妻和子女因提供帳戶幫助收佣、協助洗錢等罪遭通緝至今。

過去《刑法》規定，被告的犯罪所得，必須在被告判刑後一併宣告沒收，2016年才修正為，可單獨宣告沒收，台北地檢署2017年開始依新法追討汪傳浦一家人非法收取的佣金，同年台北地院裁定可沒收9億多美元（約台幣270億元），經雙方不斷提出抗告，加計這段時間所生孳息，最高法院在2019年10月31日裁定沒收超過3.12億美元（約台幣94億元），將由北檢具財經金融專長的檢察官劉怡婷及檢察事務官，積極洽詢瑞士等國辦理犯罪所得返還事宜。

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