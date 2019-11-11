阿扁20次保外就醫...他癌末要回監獄服刑！妻陳情：最後半年讓他跟孩子團圓

▲蔡姓癌末受刑人的妻子到法務部陳情，希望讓蔡再次保外就醫 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁2015年起保外就醫至今，連續20次被台中監獄以病情未明顯改善等理由展延，雲林二監有名癌症多次移轉，現在肝癌末期的蔡姓受刑人，卻在去年因為「病情穩定」，被撤銷保外、叫回監獄服刑，蔡妻11日下午帶著1歲多的兒子到法務部陳情，希望監所開恩，讓只剩半年生命的丈夫能繼續保外就醫，多跟孩子「團圓1天是1天」。

據了解，蔡男是因毒品等案件被判刑定讞入監，2014年間因直腸癌病發，申請保外就醫獲准，持續在外接受治療到2018年間，因為醫生診斷認為病情穩定，台南地檢署決定撤銷保外就醫，要蔡男回監繼續服刑。

▲蔡妻拿出診斷證明表示蔡因癌症移轉肝臟已經末期。（圖／記者劉昌松攝）

蔡妻11日到法務部陳情表示，蔡男的癌症在2018年初轉移到肝臟，已經切除了部分臟器，並接受化療，當時她還是要老公先去服刑，並通知警察到家裡帶人，現在丈夫在位於虎尾的雲林二監。

蔡妻表示，原本是想拿著醫生診斷再次申請保外就醫，現在得知可能只剩半年生命丈夫保外申請遇到困難，所以親自到法務部陳情，正義最前線愛心關懷協會理事長徐奕表示，希望法務部和監所能給受刑人機會，在人生最後一段時間能多跟小朋友相處。

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