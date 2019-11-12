被稱應召女、武大郎潘金蓮...蔡英文嘆氣怒嗆：韓國瑜團隊言行低俗

▲總統蔡英文。（圖／記者唐詠絮攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文可能搭配前行政院長賴清德，身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜形容，「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人不能齊心」，另外謝龍介也以「應召女」來形容諷刺。對此，蔡英文12日受訪時，先深嘆一口氣，稱言行低俗，認為這個比喻顯而易見不當，民進黨內部雖然有競爭，但對外團結，有一樣理想跟理念。

韓國瑜11日晚間接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪，針對「韓張配」與「蔡賴配」的比較，韓國瑜認為「蔡賴配」是「頭齊腳不齊」，覺得賴清德心裡「很不爽」。他表示，「韓張配」跟「蔡賴配」不會一樣，因為後者是不得已才配在一起，就像武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人並非齊心協力；且賴清德在參加民進黨總統初選時，被蔡英文的網軍瘋狂批評，這叫賴清德怎麼吞下一口氣？

對此，蔡英文表示，這個比喻不當，且是顯而易見的不當，民進黨是團結的，內部雖然有競爭，但對外是團結的，「我們有一樣的理想，一樣的理念」。

對於何時會推出最佳人選？蔡英文表示，還是一樣的答案，會在最適當的時候，提出最佳的組合。不過據了解，民進黨的規劃時程，預計本週三中執會會先處理完不分區立委提名作業，之後才會宣布副手。

其他人也看了這些...

► ET總統民調／「藍綠橘」三腳督 蔡英文領先韓國瑜11.1％ 宋楚瑜墊底7.7％

► ET總統民調／藍綠歸隊「中間選民轉向」 蔡英文45.7％領先韓國瑜12％

► ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席 16.4％政黨票不投國民黨

►白白胖胖也是一種美