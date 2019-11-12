連馬英九不敢的事…韓張配做了　陳水扁：用「國統會」借屍還魂？

▲陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日前有媒體報導國政顧問團建議國民黨總統參選人韓國瑜，仿李登輝時代「國家統一委員會」定位；韓國瑜也在11日正式宣布，國政顧問團總召、行政院前院長張善政擔任副手。對此，前總統陳水扁質疑，「國家統一委員會」的建議，是否就是張善政提的，想讓接受「一中原則、終極統一」的「國統會」借屍還魂？

陳水扁表示，李登輝在1990年在總統府成立黑機關「國統會」，隔年制定「國統綱領」，經國民黨中常會通過交由行政院會決議執行。黃信介被掛名「國統會」副主委，但未參加開會，阿扁市長則直接退回「國統會」委員聘書。

陳水扁指出，馬英九8年執政也不敢恢復主張「一中原則」，接受「終極統一」的「國統會」與「國統綱領」。2011年9月1日，媒體報導說，「國統綱領」早就被阿扁廢了，馬英九強調他任內不會恢復「國統會」與「國統綱領」。

陳水扁強調，「連馬英九都不敢做的事情，難道韓國瑜要遂行他的中國夢，實現他的『一中原則九二共識』」，而貿然恢復「國統會」的運作與「國統綱領」的適用？這是韓國瑜的意思，還是副手搭檔國政顧問團總召張善政的建議？

陳水扁說，張善政被韓國瑜提名為副總統候選人，「國政配」的第一天就是韓國瑜接受「國政團」建議恢復黑機關「國統會」嗎？這檔事比去酸張善政，「善後、善變、善終」，更值得綠營與全民重視吧？！

▲韓國瑜、張善政。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

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