林鶴明揭露「張善政承認污名化蔡英文」動機：韓國瑜有他的苦心

▲總統府前發言人林鶴明。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

行政院前院長張善政確定擔任國民黨總統參選人韓國瑜的副手。對此，前總統府發言人林鶴明11日在臉書揭露，韓國瑜提名承認自己在污名化蔡英文的副手，是有他的苦心，「可以理解張善政不遺餘力污名化蔡英文的動機」。

今年初，國民黨內總統初選鬧的紛紛擾擾。張善政在1月2日接受廣播節目專訪，被問到是否以無黨籍身分擔任副手？他回應，「當副總統還不如做假日農夫。」而在國民黨總統初選前，6月底時，張善政態度逐漸軟化「不排除當副手」，事後又隨即澄清，仍要選到底，「沒有要當副手」，但在不讓總統蔡英文連任的大前提下，不排除跟國民黨的人選有「任何的」合作可能。

另外，張善政日前接受媒體專訪時談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，此話一出引發質疑。林鶴明則認為張善政在汙名化年輕人，而張善政則對此表示，他是汙名化蔡英文，不斷散播亡國感，年輕人是蔡英文的受害者。隨後，林鶴明便批評，張善政竟然直接承認自己在污名化他人。

對於「韓張配」定案，由張善政擔任副手後，林鶴明在臉書上談及上述二個議題，諷刺張善政曾提自己不會當副手，以及污名化蔡英文事件。他說，凡走過必留下痕跡，韓國瑜提名了這位承認他在污名化蔡英文的副手，想必有他的苦心。

林鶴明說，「這也可以理解為何前陣子張善政先生如此不遺餘力污名化蔡英文的動機了，賣命的善後，拋棄他過去不當副總統候選人的承諾，終於盼得連朱立倫都婉拒的副手一職了。」他也特別在貼文中標註，「承認污名化他人不用道歉嗎？」、「假日農夫錯了嗎？」

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