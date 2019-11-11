韓張配形成　朱立倫：張善政「從頭到尾」都是最佳人選

▲總統候選人韓國瑜11日宣布副手人選，朱立倫受訪表示，其實從頭到尾張院長都是韓市長最佳的選擇。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新北市前市長朱立倫11日前往雲林縣為國民黨立委參選人張嘉郡助選，於口湖鄉行銷烏魚子並一同體驗製作過程與品嚐，對總統候選人韓國瑜今日宣布副手人選，朱立倫表示，其實從頭到尾張院長都是韓市長最佳的選擇。

朱立倫11日上午10點於口湖鄉海中寶烏魚子加工廠，與立委參選人張嘉郡拍攝競選MV，2人一起醃製、火烤烏魚子，朱立倫說，口湖鄉所產的烏魚子是真真正正台灣口味，請客人吃都切得特別厚，「南部的吃法很豪邁」。張嘉郡笑說，自己是有牌的口湖烏魚子的代言人，口湖地區的烏魚子參加全國比賽年年得獎，冬天民眾除了享用烏魚子，也可以選購烏魚膘、烏魚胗進補，而烏魚肉煮米粉更讚。

▲新北市前市長朱立倫11日前往雲林縣為國民黨立委參選人張嘉郡助選，於口湖鄉行銷烏魚子並一同體驗製作過程與品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

媒體聯訪時記者提問韓國瑜宣布由前行院長張善政擔任副手一事，朱立倫表示，非常恭喜與祝福今日韓張配成形，張院長無論在國政或各方面都能給韓市長支持與加分，其實從頭到尾「張院長一直都是韓市長最佳的、最好的選擇」，一定能共同心協力打贏2020總統與立委選舉。

▲立委候選人張嘉郡已為口湖烏魚子代言多年，提醒大家冬天除了享用烏魚子，也可以選購烏魚膘、烏魚胗進補，而烏魚肉煮米粉更讚。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對李佳芬曾說「住過雲林才知道被看不起的心情多甘苦！」，朱立倫緩頰表示，在他擔任桃園和新北市長以來，有很多雲林鄉親到北部打拚，對於雲林不論農業或漁業的辛苦，要真的住在雲林的人才能體會，所以不能用都會人的角度去看，應要體驗台灣城鄉差距的嚴重，所以大家要給予農漁民最大支持。

▲新北市前市長朱立倫展現暖男風度，烤熟烏魚子後優先讓張嘉郡品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

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