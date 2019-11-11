李佳芬到屏東拜廟跑行程　撇「夫人干政」不回應政治問題



▲屏東婦女後援會成立大會李佳芬及邵曉鈴都出席。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，化身韓國瑜分身勤跑基層，11日到屏東，連拜三間廟，緊接著參加屏東婦女後援會成立大會，不過李佳芬對於媒體提問有關「韓張配」問題，李佳芬並無回答，不多作回應似乎是撇除「夫人干政」的傳言。

▲李佳芬代韓國瑜跑行程。（圖／記者洪靖宜攝）

由於韓國瑜日前到屏東傾聽之旅時並無到市區，這次由李佳芬代替，沿途還是有不少支持者相挺，李佳芬一早先到屏東市慈鳳宮、玉皇宮、紫霄帝闕玄天上帝廟等宮廟參拜，不少支持者更穿著國旗裝聚集力挺；李佳芬在廟前向支持者喊話「我們夫妻倆沒有太多個人包袱和個人私利，只希望要讓社會好，讓下一代能夠更好」。

▲屏東婦女後援會成立大會，李佳芬及邵曉鈴都出席。（圖／記者吳奕靖攝）

而屏東婦女後援會成立大會現場吸引上千婦女支持者，包含台中市前市長胡志強夫人邵曉玲也以婦女後援會總會長身分出席，李佳芬致詞時也提到她代替韓國瑜下鄉傾聽時，許多家長在性平教育有許多擔憂問題，甚至是下一代應和國際接軌，政府就該是孩子們的後盾，讓年輕一輩好起來、國家才有希望，希望姊妹一起努力，讓下一代能夠更好。

不過對於對於媒體提問有關「韓張配」正式成形，或是是否認為張善政有加分作用，李佳芬都無回應，只微笑和支持者握手，不多作回應似乎是撇除「夫人干政」的傳言。

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