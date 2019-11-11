林俊憲緊追韓國瑜豪宅案　爆「斷頭催繳令」還原台肥被施壓過程

▲林俊憲拿出證據打臉韓國瑜。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的豪宅風波延燒。民進黨立委林俊憲11日召開記者會，公布韓國瑜妻子李佳芬、高美蘭找民代召開協調會的會議紀錄，指控包含韓國瑜在內的6戶確實曾找民代施壓，才讓台肥轉彎借款13億元，痛批「為何世上苦人多？就是因為你們在炒房！」

林俊憲舉出建案「日升月恆」的契約書，在業主保障條款第九條第二項第三款，不可歸責於台肥時，像是投資客或是國家政策改變，住戶借不到七成貸款必須「自理」，如果違約，得沒收房價15%。

林俊憲試算，若以韓國瑜的房價來算，將被沒收1080萬元。他指出，台肥在2014年12月中開始發出催繳令，要購買戶把兩成錢繳回，否則沒收房價15%，讓貴婦炒房集團壓力很大，找來民代開協調會，最後台肥不但撤銷催繳期限，且同意借款，共借出13億元，可分20年分期償還借款。

▼林俊憲舉出協調會會議記錄。

林俊憲表示，貴婦炒房團的借款根本就不合規定，根據台肥內規，不得借款給個人，只能借款給有業務往來的公司，還款期限只有一年，然而，台肥借出13億，不但未經董事會同意，當年財報也沒有揭露，要求台肥的主管機關農委會進行徹查。

林俊憲質疑，台肥財報沒有揭露的原因，是因當時馬政府打房政策，豪宅貸款從7成降至五成，若此案送董事會，農委會官派董事絕對反對，但沒在財報揭露已損及股東權益。

對於韓陣營說買預售屋從頭到尾沒借錢的說法，林俊憲反問「你沒有借那筆錢嗎？」、「你繳幾期回去？」、「有沒有去簽兩成房貸？」、「簽了以後有沒有回繳？」日前韓陣營反嗆以違反「個資法」提告，林俊憲則回應「歡迎！」

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