影／港警掏真槍擊中2青年！傷者當場倒地濺血…目擊者「還原火爆過程」氣炸

▲港警開槍擊倒2名青年，引起民眾反彈。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾今（11）日上午號召罷工、罷市、罷課，以及「黎明行動」，藉此抗議港警近5個月來的暴力行為；不料西灣河清晨就傳出槍響，導致2青年胸口濺血倒地。有目擊者表示，警方是在驅散人群的過程中，拔槍射擊逃走的這2人；更有民眾情緒激動地斥責警方行為太過火，根本是「殺人犯」。

綜合港媒報導，「黎明行動」開始後，示威者就在香港多區港鐵鐵道及主要道路堆放雜物、設置路障，造成港鐵部分路線暫停行駛、多個路段的車流壅塞。警方指出，上午7點21分左右，西灣河2名身穿黃背心的員警原本在人群中試圖驅散示威者，沒想到有2名青年突然靠近，他們便拔槍威嚇，對方看見「槍口對著自己」，就出手想拍掉槍枝；員警隨即朝青年腹部開槍，再對另一人連開2槍。

▼2青年隨後被送上警車。（圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

不過目擊者則稱，員警是在驅散示威者的過程中，無故對這2人開槍，導致一人胸前滿是鮮血，在數分鐘後被抬上警車。許多圍觀民眾大罵警方「殺人犯」、「竟然開真槍打市民」；警方不久就出動近百名防暴警察及速龍小隊，封鎖西灣河太安樓一帶主幹道，期間又和民眾對罵，拘捕了至少2人。

一名路過民眾表示，他親眼看到員警在追捕2名市民期間開槍，許多民眾的情緒也為之激動起來，質問員警為何要開真槍；員警則不斷與市民對罵，還回嗆「暴徒出來了！」。現場除了部分中學生外，9成以上民眾都沒有戴口罩；有中年婦女更失聲痛苦譴責警方，「你們開真槍打市民了...。」

據悉，11月11日為「和平紀念日」（Remembrance Day），以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，之後引伸至其他戰爭的犧牲者。港民因此決定於今日發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，透過紀念日對政府表達不滿；同時發起於今晨7點癱瘓各區交通，包括中區、旺角、屯門公路、東區走廊、將軍澳、大埔、元朗、荃灣等，希望政府回應訴求並捍衛人民自由。

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