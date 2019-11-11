驚悚畫面曝光！香港葵芳員警騎車「3度衝向示威者」…2黑衣人倒地翻滾受傷

▲港警刻意衝撞示威人群，場面相當驚悚。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾今（11日）早號召「紀念日三罷」和「黎明行動」，同時對香港各區進行交通癱瘓，希望政府能出面回應訴求。不料活動才一開始就傳出警民衝突，除了西灣河發生員警開槍擊中2青年的事故外，葵芳也傳出交警騎著機車衝撞示威人群，導致2名黑衣人倒地受傷事件。

綜合港媒報導，事發在葵芳新都會廣場對面的道路上，當時有不少示威者利用雜物築成路障，過沒多久，突然有數名交通員警出現，雙方隨即爆發口角。有一名交通員警立刻騎上機車向前衝撞，企圖傷害示威者、民眾和一旁的媒體記者。示威者見狀嚇得趕緊跳開，並且拿雜物扔擲警方。

▼不少民眾見狀紛紛驚聲呼喊。（圖／翻攝自香港臉書論壇）

報導提到，有1名黑衣者當場倒地，抱著雙腳翻滾；急救員則稱，衝撞事故造成2人受傷，其中一人清醒，腳腕受傷，另外一人未知傷勢。影像顯示，員警騎著機車3度衝向黑衣人，畫面如同保齡球一般，拍攝民眾不斷驚慌大喊「停止啊！」但員警仍持續向前狂飆，絲毫不顧黑衣人安危。

據悉，葵芳地區的興芳路和葵富路交界都已被路障堵塞；另外，興寧路及葵富路也被人阻擋，防暴警察在現場隨時待命。港鐵方面表示，已有多條路線受阻，東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：紅磡來回火炭，5分鐘一班車；火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務；因應東涌站有突發情況，車站臨時關閉；石門站來往烏溪沙站列車服務暫停。