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香港示威者衝入破壞美心皇宮　女子嚇壞收銀台「抱頭痛哭」

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▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

反修例示威持續五個多月未有止息，過去一周衝突不絕，22歲科大學生周梓樂墮樓重傷，延至周五（8日）證實不治，至今墮樓原因成謎。多區舉行悼念活動，惟過去兩日多次演變成大型衝突。至昨日（9日）網上又傳出一名16歲少女早前在荃灣警署遭輪姦成孕的消息，並指女事主在周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術，警方昨回覆查詢，指上月22日接獲律師報案，指事主在9月27日在荃灣警署內被強姦，個案由新界南總區重案組調查，惟警方指報案人的指控內容與調查結果並不脗合，會就相關指控繼續調查。

網民再次發起活動，號召今日下午2時參與「八區開花」示威活動，地點包括沙田、大埔、屯門、荃灣、將軍澳、荃灣、觀塘、尖沙咀及銅鑼灣；又呼籲各界明日（11日）響應「黎明行動」，於早上7時在18區集合，癱瘓交通及強制罷工。

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

【18﹕02】荃灣﹕有市民在行人路與防暴警對峙，有男市民不滿稱﹕「街市唔使做生意啦！」防暴警要求他不要再煽動其他人，又舉起藍旗，有警員向其方向指槍。

【17﹕59】屯門﹕屯門河傍街，防暴警再度舉起藍旗。

【17﹕52】大埔﹕至今仍未有警員到大埔超級城，現場大部份人士已散去，只有十數人仍在現場聚集。

【17﹕50】屯門﹕防暴與大批示威者對峙，有警員指罵﹕「你唔好再煽動呀，傻仔返屋企呀」，又指拘捕對方母親及以粗口指罵，並將一名穿紅色上衣男仔拉入防線搜身。

【17﹕50】荃灣﹕荃新天地外沙咀道警民對峙，防暴警舉起黑旗及放催淚彈。路過街坊中催淚煙不適，義勇急救員協助。有警員用槍指記者，隔離有警員即勸阻：「唔好亂指」。防暴警進入荃新天地內搜捕，不斷向在場採訪記者「走！」。防暴警搜查兩層後，離開荃新天地返回行人路。

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

【17﹕43】 大埔﹕有商場職員陪同女子上的士離開，有人跟隨指罵。沙咀道荃新天地外，有街坊聚集罵警，警方舉起藍旗及黑旗後，向示威者方向施發催淚彈。屯門防暴警亦作出驅散，制服至少一人，一名女士不適，由義務急救人員治理。

【17﹕20】屯門﹕防暴警在屯門鄉事會路舉起藍旗要求在場人士離開，並指有人向警方防線掟雜物，與示威者距離百米。防暴警多次舉起藍旗，有市民推小巴站、街市發泡膠作路障。

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

【17﹕16】大埔﹕ 現場消息指，大埔超級城一食肆内有女子報警，部分人工離開現場，有人指罵該女子。有人向該女子潑飲品。有人檢查過女子電話，指其並無拍攝在場人士大頭照。女子現時情緒激動痛哭，並正服用藥物，稱要食精神科藥物。該女子又指，有人拍攝其照片才報警。

【17﹕15】屯門﹕屯門鄉事會路對出鹿苑街交界，有人在天橋上向防暴警掟物件，防暴警舉槍指向天橋。

【17﹕13】荃灣﹕荃新天地二期內，示威者以茶木的桌凳堵住商場門口。

【17﹕09】屯門﹕輕鐵何福堂站附近有防暴警拘捕示威者，至少有四人被捕。

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

【16﹕53】康樂及文化事務署今日（十一月十日）宣布，由於出現特殊情況，荃灣區的沙咀道遊樂場網球場和荃灣大會堂已提早關閉；沙田區的沙田大會堂將於下午五時關閉，以確保場地使用者的安全。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

【16﹕50】屯門﹕屯門公路有示威者以雜物堵路，然後快閃離開，交通受到阻塞。

【16﹕47】沙田﹕現場群情洶湧，有人向警員指罵，有警員向在場人士舉起胡椒噴劑。

【16﹕34】荃灣﹕有長者在行人天橋上與防暴警爭論，有守護孩子成員在場，防暴警舉起黑旗。現場一度混亂，出現推撞情況，有人叫警員保持冷靜，控制情緒。守護孩子的長者喊叫﹕「點解個天要咁對香港」，又指現場均是細路，手上無武器。

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

【16﹕29】沙田﹕防暴警於沙田新城市通城門河前往乙明邨，指早前沙田中央公園有示威者聚集，欲前往圍捕。防暴突然警衝入乙明邨內，將至少四人按在地上。有黑衣人叫﹕「唔好打，唔好打。」防暴稱﹕「邊有打你呀，唔好郁」。

【16﹕22】天水圍﹕景湖居15分鐘前，有最少5架警車入內，拉最少3女2男，有警員一度進入屋苑大堂，之後有過百名街坊在警車附近表達不滿，有人叫反警口號。

之後街坊聚集在保安服務中心，要求保安交待。有街坊指美湖無放警入內，質疑景湖保安決定。

【16﹕14】將軍澳﹕將軍澳的Popcorn優品360被噴油，防暴警曾進入商場，但沒有示威者。

【16﹕13】荃灣﹕防暴警在沙咀道及大河道交界地面舉起藍旗。

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

【16﹕07】大埔﹕大埔暫時平靜，大埔超級城c區中庭有10數人聚集摺紙鶴。商場部份出入口關閉，並廣播指商場現時人多擠迫，提醒顧客注意安全。

【16﹕06】荃灣﹕一批防暴警不斷後退，並進入荃新天地，大批示威者及市民尾隨叫囂，指罵防暴警員。防暴警一度舉起胡椒噴劑，現場群情洶湧，防曼警其後再度撤離。

【16﹕05】天水圍﹕天水圍嘉湖山莊景湖居有多輛警車戒備，現場消息指拘捕至少三人。

【16﹕04】將軍澳﹕有防暴警在將軍澳廣場對出行人天橋戒備，另外早前有防暴警進入商場。

【16﹕04】荃灣﹕部分防暴警離開天橋返回地面，並登上警車離開。

【16﹕00】沙田﹕防暴警在沙田站外巴士總站截查市民，他其後獲放行。

【15﹕59】荃灣﹕防暴警舉起黑旗。其後又放下黑旗，要求在場人士離開，指現場是非法集會。

▲香港「八區開花」示威活動，示威者破壞多間店家，再度爆發警民衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

【15﹕52】荃灣﹕行人天橋一名女子被指掌摑現場人士，被示威者包圍，雙方發生爭執，其後，有人向她噴墨，並向她淋水。防暴警其後到場，向該名女子了解。其間，疑有另一名光頭男子亦被淋水，防暴警向他了解。天橋上有數十名防暴警員，有途經人士不滿叫囂，大叫「放人」。

【15﹕51】大埔﹕國難五金負責人李政

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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