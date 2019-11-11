子彈碎片割破肝腎「一度心跳停止」　西河灣21歲中彈男暫時脫險

▲2名示威者中彈倒地。（圖／翻攝「香港突發事故報料區」）臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

香港今日發起1111三罷，一早在西河灣就傳出有員警開槍，造成兩名示威者受傷。其中一名21歲男子的右側肝腎遭到子彈碎片劃傷，肝門靜脈被壓破，搶救過程中，一度心跳停止，要接受心肺復甦術。不過，港媒最新消息，該名男子經過搶救已暫時脫困。

綜合港媒報導，「黎明行動」開始後，示威者就在香港多區港鐵鐵道及主要道路堆放雜物、設置路障，造成港鐵部分路線暫停行駛、多個路段的車流壅塞。警方指出，上午7點21分左右，西灣河2名身穿黃背心的員警原本在人群中試圖驅散示威者，沒想到有2名青年突然靠近，他們便拔槍威嚇，對方看見「槍口對著自己」，就出手想拍掉槍枝；員警隨即朝青年腹部開槍，再對另一人連開2槍。

不過，現場目擊者表示，員警是在驅散示威者的過程中，無故對這2人開槍，導致一人胸前滿是鮮血，在數分鐘後被抬上警車。警方不久就出動近百名防暴警察及速龍小隊，封鎖西灣河太安樓一帶主幹道，期間又和民眾對罵，拘捕了至少2人。

11月11日為「和平紀念日」（Remembrance Day），以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，之後引伸至其他戰爭的犧牲者。香港民眾因此決定於今日發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，透過紀念日對政府表達不滿；同時於今晨7點起癱瘓各區交通，包括中區、旺角、屯門公路、東區走廊、將軍澳、大埔、元朗、荃灣等，希望政府回應訴求並捍衛人民自由。