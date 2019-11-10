結紮人夫想把「最後一發」做戒指！　聖誕節送老婆留念

▲英國人夫出1500英鎊徵求匠人，將他結紮前最後的精子製成戒指。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

世上獨一無二的禮物！英國一名38歲男子精力旺盛，和妻子已經育有5個孩子，因此決定在11月進行結紮手術，但在讀了以母乳製成戒指的文章後，他靈光一閃，決定將「最後一發」製成戒指送給老婆留念。

據《太陽報》報導，這名丈夫表示，已經和妻子在一起超過20年了，經常會互送奇怪禮物給對方惡作劇，今年他也計畫要送個超特別的聖誕節禮物給老婆。他表示，「因為已經有5個小孩了才打算結紮，不過我想到能用最後一發精子做成戒指，在聖誕節那天送給老婆，等她喜悅地戴上幾小時後，再告訴她戒指是用什麼做的。」

老公表示，自己的預算最多為1500英鎊（約新台幣5.8萬元），並在線上工作網Bark徵人製作，本以為這是個輕鬆的小玩笑，就像有人用頭髮或母乳製成戒指一樣，但卻找不到人願意接手製作。

所幸一個月後，Bark的創始人Kai Feller得知此事決定挺身幫忙，「這絕對是我們收到最奇怪的要求之一，但我們很樂意幫顧客找到可以滿足需求的人，如果有骨灰或母乳製成的戒指，為何精子不行呢？」他呼籲有相關技能的人可以聯繫網站，並接下這份工作。

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