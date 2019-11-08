風浪板好手吃下「半熟雞肉」　脖子以下全癱「吞嚥都難」！

▲傑克森（Richard Jackson）吃下一塊沒有熟的雞肉，竟罹患罕見免疫系統疾病「橫貫性脊髓炎」，脖子以下癱瘓。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國布萊頓（Brighton）的傑克森（Richard Jackson）平常很愛玩「風浪板」，某一天到餐廳用餐，吃下一塊沒有完全熟透的雞肉，不久後竟無法走路，逐漸失去肌肉力量，最後脖子以下都癱瘓，就連吞嚥也非常困難。醫師診斷，他因食物中毒引發一種罕見的免疫系統疾病「橫貫性脊髓炎」（Transverse Myelitis），幸好在努力的復健之下，終於能夠再次行走。

39歲的傑克森在餐廳吃到沒有煮熟的雞肉，但是由於在倫敦停留一周，期間造訪許多地方，因此根本搞不清楚是哪裡的肉品出了問題。他回憶，某一天突然無法行走，接下來24小時內，肌肉力量越來越虛弱，最後手抬不起來，也幾乎沒辦法吞嚥，「我當時神智不清，一直昏睡，醫生也不知道發生什麼事，只知道必須趕緊做些什麼。」

▲傑克森一度脖子以下癱瘓，努力復健，終於能夠再次行走。（圖／翻攝GoFundMe）

傑克森被送進聖理查德醫院（St Richard's Hospital）的加護病房，裝上呼吸器材，實施醫療性人工昏迷（Induced Coma）長達10天，讓醫生釐清病因。根據《太陽報》報導，他因吃下生肉、食物中毒，免疫系統開始攻擊脊隨，引發了罕見疾病「橫貫性脊髓炎」，所以才會失去行動能力。

傑克森醒來後，已經失去大部分的肌肉力量，但手腳仍被偵測到微弱活動的跡象，他接著搬進「唐納威爾森神經復健中心」（Donald Wilson Neuro Rehab Centre），在最關鍵的前三個月努力復健，「在短短2個月內，他們教會我如何坐好，吃飯，清楚地說話，自己坐輪椅，站著刷牙。最重要的是，能夠再一次行走。」

傑克森曾是風浪板（Windsurf）的好手，他向Metro表示，雖然還沒有完全康復，但能夠再次走路，已經非常感激，為了感謝復健中心的照顧，計畫在生病1年以後，參加5公里的「迷你馬拉松」，以此為目標，在募資平台GoFundMe為這一間優質的醫護中心募款。



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！