英洪災水深及腰1死！至少300屋泡水撤村令啟動　千人逃離家園

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記者詹雅婷／綜合外電報導

英國7日降下暴雨釀洪災，但災情警報迄今仍未解除，南約克郡、德比郡的房屋泡在一片黃濁泥水當中，街道完全消失，甚至有部分地區水深及腰，目前已知一名前任官員被洪水沖走，遺體於當地8日被尋獲。面對這場堪稱數十年來最嚴重的洪災，當局下令，頓卡斯特（Doncaster）菲許雷克村（Fishlake）的700位居民盡速撤村。

▲ 英國洪水災情相當嚴重。（圖／路透，下同）

綜合英媒天空新聞台（Sky News）、每日郵報報導，這場暴雨連續2天重創英格蘭中部地區（Midlands）、約克郡，英格蘭北部火車的8日、9日班次接連受到影響，但頓河（River Don）周遭南約克郡部分地區的嚴重洪災警報仍未解除。英國氣象局（Met Office）預報員馬可波唐家（Marco Petanga）表示，雪菲爾市（Sheffield）過去36小時已降下84毫米的雨量，這幾乎是約克郡的月平均降雨量。

當地市議會已經成立休息中心，讓無家可歸的人能夠前來避難。根據英國環境署（Environment Agency）統計，至少有300棟房屋被淹沒，約克郡有1600人配合撤離，多個機構已展開救援工作。

只不過，當地居民對政府機構感到相當不滿，因為在警報訊息發布之前，各地災情就已經出現。頓卡斯特菲許雷克村的52歲琳達布舍珥（Linda Bushell）母子檔也是受災戶之一，洪水在8日入侵村莊，道路全被淹沒，她只能先把貴重物品、衣物搬到樓上，並以最快的速度逃離住了32年的家，在當日深夜11時跑到酒吧避難，「我還不知道什麼時候能夠回家。」

英國首相強生8日赴災情嚴重的德比郡馬特洛克鎮（Matlock）視察，儘管認為在英國多個地區爆發的洪災並不構成國家緊急狀態，但強調政府已撥出26億英鎊的經費用於大規模防洪及相關準備計畫。在野的工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）則是呼籲，英國需要更好的洪水管理預防計畫。