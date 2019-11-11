吃1顆抵18條香腸！農委會公布「亞硝酸鹽清除力」前三名芭樂全包了

▲最佳抗氧化的水果前三名都是芭樂，戰力指數爆表。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

香腸是國人最喜歡吃的一種食物，平均每天消費超過12萬公斤，但因含有「亞硝酸鹽」，吃多對身體不好。農委會針對29種水果取樣、測試，發現前3名最佳抗氧化的水果都是番石榴（芭樂），且戰力指數爆表，一次可打18條香腸。

農委會提到，培根、香腸、火腿等肉類加工品，為了防肉毒桿菌，不得不適量添加亞硝酸鹽，吃多對身體不好。但不少人又很愛吃，那該怎麼辦？農委會強調那就得多吃「高抗氧化力水果」。

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▲吃一顆芭樂，約可清除13至18條中式香腸的亞硝酸鹽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



農委會進一步說明，水果包含某些「清除自由基」的成分，包括維生素Ｃ、Ｅ、多酚類（茶多酚、還原糖）、多醣類（膳食纖維）、有機酸類（檸檬酸、蘋果酸）、類黃酮（胡蘿蔔素），這些物質含量越高的水果，「亞硝酸鹽清除力」就越好。

農委會農業試驗所鳳山分所因此針對29種水果取樣，測試後有驚人發現，光是芭樂就佔據前三名，且芭樂維生素C和多酚類含量明顯高於其他水果。吃一顆芭樂，約可清除13至18條中式香腸的亞硝酸鹽（依品種大小而異）。

▲亞硝酸鹽清除力前5名水果。（圖／農委會提供）



這份最強抗氧化力前5名水果榜如下：

1、珍珠芭樂

2、帝王芭樂

3、紅心芭樂

4、木瓜

5、鳳梨

▲ 農業試驗所鳳山分所針對水果取樣、測試亞硝酸鹽清除力。（圖／農業試驗所鳳山分所提供）



農委會最後也強調，但並不是吃了這些水果，就可以100%代謝亞硝酸鹽，平常食用這些肉類加工品，重點還是要適量，身體才會健康。