馬來西亞馬六甲「湖海殿」建廟120週年慶　興濟宮「三獻禮祝聖團」台灣之光

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮由董事長吳漢清，率領「三獻禮祝聖團」前往協助馬來西亞馬六甲「湖海殿」建廟120週年慶典，當地媒體譽稱台灣之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，為協助馬來西亞馬六甲「湖海殿」建廟120週年慶典，由董事長吳漢清率領「三獻禮祝聖團」前往協助，儀式莊嚴隆重，慶典圓滿完成，當地華人界發行量最大的媒體中國報，比喻為「首開先河，迎來甲州首個『三獻大典』的傳統道教儀式」，堪稱台灣之光。

馬六甲「湖海殿」於西元1889由華僑由福建廈門迎奉神尊至馬六甲，供閩籍移民祭拜，直至1899年正式建廟，至今已120年歷史。理事會主席王志忠在保生大帝的神喻下分至台灣、大陸、泰國等地拜會保生大帝宮廟尋求協助，精神可嘉。

請繼續往下閱讀...

大觀音亭暨祀典興濟宮董事長吳漢清，有感於王志忠發揚保生大帝的精神可貴，和當地發展道教信仰的困難度艱鉅，基於同是保生大帝信徒的立場，同意擔任慶典之首席顧問，出動頂大道祀典興濟宮著名的「三獻禮祝聖團」協助120週年慶大典。

建廟120週年慶典於11月9日上午10時30分在湖海殿舉行，共有台灣宮廟40多家、緬甸、泰國、汶萊、檳城、大陸30多家，和馬來西亞當地60餘家宮廟、來賓近150位代表參加擔任陪獻，東南亞各地應邀的信眾近1千人與會。

馬甲州市區國會議員邱培棟、州行政議員劉志良應邀擔任三獻禮獻官，另包括廟爐主王添福、王志忠主席、吳漢清董事長、大會顧問李育全、香港深滬寶泉庵董事長蔡再生、樹林濟安宮董事長陳黃綠妹、金門瓊林保護廟主委蔡欽水、青礁慈濟宮副主委顏迪、廈門市保生慈濟研究會會長葉開放、廈門擁湖宮理事長曾亞如等人，分別擔任各案獻官。

儀式由該亭宮副董事長侯明福擔任通贊官，掌握全場流程，常務監事廖光得擔信任糾儀官，常務董事吳瑩彬調度禮生秩序，董事鄭明智擔任讀祝官，整個儀式在「三獻禮祝聖團」禮生的引領下歷時一個小時完成，禮生依禮有序的引導獻官和陪獻宫廟代表就位行三獻大典，場面隆重莊嚴，讓馬國當地人士第一次在當地舉行的三獻大典，所有與會人員見證一場傳統道教儀式，大開眼界。

當地華人發行量最大的媒體中國報大幅報導湖海殿120週年慶大典，「以湖海殿首開先河三獻大典迎120週年」為題介紹慶典，本亭宮三獻禮生的照片顯著，介紹本宮常務監事廖光得先生擔任糾儀宮之重責，令信眾大開眼界，親睹傳統道教科儀。

吳漢清董事長對於能跨海協助湖海殿完成建廟120週年慶，認為這都是保生大帝神威顯赫，才能聚集各地的保生大帝宮廟集聚一堂同慶，共同為湖海殿完成這場世紀慶典，道教的三獻大典儀式在台灣得以保存，更能至各地協助有需要之宮廟，為台南頂大道祀典興濟宮之光，更是台灣之光。