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雙手被砍斷、私處被剁血肉模糊！男約女同鄉來家玩　竟殘暴分屍她

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▲▼馬來西亞賽城。（圖／翻攝自維基百科）

▲馬來西亞賽城一處公寓發生分屍案。（圖為莎芘莉廣場／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

馬來西亞日前發生一起恐怖分屍案！一名透過線上租屋平台在馬來西亞賽城租房的非洲男子，在入住隔天即邀約同鄉的女性友人到家中，沒想到男子竟用殘忍的手段將她殺害肢解分屍，並棄屍在垃圾桶裡。大樓清潔人員在打掃時，發現垃圾桶異常的沉重，打開後發現竟是一具屍體，才讓這起駭人的分屍案曝光。

據《中國報》報導，事件發生在6日下午2時35分時，一名打掃的清潔女工在賽城某公寓的6樓垃圾桶裡，發現一具慘不忍睹的女屍，嚇得向女屋主求助，再由屋主向警方報案。警方到現場後封鎖現場調查，發現女子身上有多處被刀傷的痕跡，脖子被刺出兩個洞，兩隻手被砍斷，身上布滿大大小小的駭人刀傷，大腿到私處的部份甚至血肉模糊，在浴室間也發現血跡及分屍剩下的碎肉，整個人被分屍肢解得不成人樣。

▲▼垃圾袋、黑塑膠袋、黑色塑膠袋、分屍、廢棄物。（圖／取自pixabay）

▲女子遭肢解得不成人樣，被丟入垃圾桶裡。示意圖。（圖／取自pixabay）

警方調閱監視器畫面發現一名同為非洲籍的男子，在5日傍晚6時許入住該民宿，6日凌晨3時男子到大廳迎接女子，過了11小時後，在當天下午2時，將裝有女屍的垃圾桶從8樓的住處推出來。為了擺脫犯罪嫌疑，男子將垃圾桶從樓梯間推到其他樓層，在抵達6樓之後發現有人經過，於是將垃圾桶丟棄在電梯旁後便逃跑。

警方表示，清潔人員在打掃時，發現8樓的垃圾桶出現在6樓，打算將垃圾桶推回8樓，過程中發現垃圾桶異常的沉重，於是打開來查看，發現是一具女屍。警方也指出，男子當時疑似想將屍體裝進行李箱中，但因為分屍不成功裝不進行李箱，只好丟進垃圾桶中，警方已採證進行鑑驗。

從監視器畫面顯示，受害者當天穿著豹紋緊身衣，提著黑色手提包，但在案發現場卻沒有看到任何遺物。警方推測，嫌犯可能將死者的遺物以及犯罪凶器裝進行李箱後帶走。據了解，死者與男子曾在公寓大廳接吻擁抱，看起來不像是第一次見面。目前警方已經將男子的面貌透過監視器畫面擷取下來，正全面通緝嫌疑犯。

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