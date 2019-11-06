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大觀音亭暨祀典興濟宮「三獻禮祝聖團」　首次赴海外演出

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▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮「三獻禮祝聖團」，重現傳統道教祭典之莊嚴氛圍，聲譽卓著，將赴馬國協助儀式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮「三獻禮祝聖團」，重現傳統道教祭典之莊嚴氛圍，聲譽卓著，將赴馬國協助儀式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮「三獻禮祝聖團」成立16年，協助全台多所宮廟祭祀慶典，重現傳統道教祭典之莊嚴氛圍，聲譽卓著，為了慶祝海外友宮「馬來西亞馬六甲湖海殿」建廟120年紀念大典，祝聖團將於11月7日啟程赴馬國協助儀式進行，展現保生大帝信徒同心協力發揮大道公合作之精神。

俗語說「看熱鬧要看媽祖；看團結要看大道公祖」！大觀音亭暨祀典興濟宮主祀觀音佛祖和保生大道，為了集結同是保生大帝信仰的宮廟，由該宮擔任籌備會主任委員宮，於2018年1月20日正式成立「世界保生大帝廟宇聯合總會」，以弘揚保生大帝慈悲濟世精神為宗旨，號召世界所有供奉保生大帝廟宇參與，當時共有325家宮廟參與，分別是台、澎、金、馬 228間、大陸64間和海外地區如菲律賓、馬來西亞、新加坡、香港、澳門和越南33間宮廟加入，盛況空前。

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成立大會的祭典儀式是由祀典興濟宮的「三獻禮祝聖團」擔任要角，整個儀式過程如行雲流水般的順暢，展現道教祭典的莊嚴性和可看性，令與會宮廟代表印象深刻，之後即有多所宗教團體邀約「三獻禮祝聖團」前往協助參與各宗教重大慶典，盛名遠播。

馬來西亞馬六甲湖海殿主席王志忠等一行人，當時對該宮的「三獻禮祝聖團」印象深刻，今年該殿慶祝保生大帝建廟120年，特別來臺邀請同是信奉保生大帝的宮廟前往參加共襄盛舉，更前來本宮表達期望「三獻禮祝聖團」前往協助11月9日的大典進行，獲得祀典興濟宮董事長吳漢清等董事的認同，允諾協助，因此將於7日啟程前往馬國。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮「三獻禮祝聖團」，重現傳統道教祭典之莊嚴氛圍，聲譽卓著，將赴馬國協助儀式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳漢清董事長指出，大家同是大道公祖的信徒，尤其馬來西亞回教徒占多數，當地發展道教有其一定的困難，可貴的是，湖海殿等信徒仍能在逆境中維護保生大帝信仰，發揚大道公神醫濟世的精神。馬來西亞建國還不滿百年，湖海殿竟能在華僑移民的努力下發展至今有建廟120年歷史，顯現大道公祖的神威顯赫。

「三獻禮祝聖團」人員充足，陣容龐大，各分職守，多次義務應邀到各大宗教會場演出，完全以發揚道教文化為宗旨，成立以來，參與大型宗教盛會場次不計其數，聲名遠播。此次赴馬來西亞為第1次到海外演出，團員為了神明奉獻，大都排除萬難參與，虔誠之心令本宮相當感謝，希望藉由三獻禮團祭典，導引台灣的道教文化走向正統，彰顯台灣民間廟宇最誠敬的心意。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮「三獻禮祝聖團」，重現傳統道教祭典之莊嚴氛圍，聲譽卓著，將赴馬國協助儀式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

保生大帝信仰發源於大陸福建，自明清以來，隨著移民往外拓展，台灣是分布密集地帶，東南亞如香港、澳門、菲律賓、馬來西亞、新加坡、越南等地因為當地文化和種族的各項因素，信奉者較少，因此更凸顯出馬来西亞馬六甲「湖海殿保生大帝廟」創建120年歷史的特殊意義。

湖海殿主席王志忠指出，主神保生大帝(吳真人)原傳自福建白礁祖宫，後起駕至厦門曾厝垵「擁湖宮」及「福海宮」駐駕，並於光緒15年（1889）隨曾姓先賢漂洋渡海至蘭城（馬六甲之古名，荷蘭城之意），上岸後先於河岸邊搭草棚供奉，讓當時閩籍移民、商户等膜拜，祈求信仰心靈之慰藉。

直至光緒23年（1897）保生大帝顯靈附身於一位民眾、口諭須蓋廟濟世，爾後獲得當時永春籍富商陳若林、陳若淮昆仲獻地(現址)，並發起各方捐款籌建宮廟，經兩年後於光緒廿五年(1899)，湖海殿建廟落成大典，為該廟創建之由来。

湖海殿建廟初期原名湖海宫，原意為傳香於厦門曾厝垵之擁湖宫及福海宫，取兩宫中間之字(湖海)定名「湖海宫」，之後神祇謙卑不與祖宫及傳香兩宫平駕齊名，而把宫降稱殿，以「湖海殿」流傳迄今。

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