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馬國丹斯里陳志遠參加研習　早起睡大通鋪自己摺棉被

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▲▼2019慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會於板橋靜思堂舉行，來自五大洲、26個國家加上台灣的工作人員營隊約1千人，11月6日開始為期5天的交流。其中馬來西亞丹斯里陳志遠讓他的員工去住五星級飯店，自己提著行李到寮房睡大通鋪，11月6日清晨4點多起床，開始第一天的課程。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「在慈濟每個人都是一樣平等，自己還在學習，進入慈濟後要更慈悲。」擁有馬來西亞「丹斯里」頭銜、有私人專機的陳志遠，11月來台參加慈濟全球營隊，抵達板橋靜思堂後，陳志遠讓他的員工去住五星級飯店，自己提著行李到寮房睡大通鋪，11月6日清晨4點多起床，開始第一天的課程。

2019慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會第二梯於板橋靜思堂舉行，來自五大洲、26個國家共456位海外慈濟志工來台研習，加上台灣的工作人員營隊約1千人，11月6日開始為期5天的交流、教學相長，課程翻譯成英文、西班牙文、葡萄牙文、菲律賓語。營隊學員來自不同種族，宗教信仰包含佛教、伊斯蘭教、天主教、基督教、印度教等，更有來自海地的神父、厄瓜多的修女、中東國家的穆斯林等。

▼來自五大洲學員的宗教信仰包含佛教、伊斯蘭教、天主教、基督教、印度教等，其中還有來自厄瓜多的修女。

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▲▼2019慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會於板橋靜思堂舉行，來自五大洲、26個國家加上台灣的工作人員營隊約1千人，11月6日開始為期5天的交流。其中馬來西亞丹斯里陳志遠讓他的員工去住五星級飯店，自己提著行李到寮房睡大通鋪，11月6日清晨4點多起床，開始第一天的課程。（圖／慈濟基金會提供）

來自26個國家包含亞洲的新加坡、菲律賓、馬來西亞、土耳其、約旦等，美洲的美國、加拿大、巴西、宏都拉斯、阿根廷、巴拉圭、智利、海地等，非洲的賴索托、厄瓜多、辛巴威、莫三比克、南非，歐洲的法國、德國、英國、葡萄牙，以及大洋洲的紐西蘭與澳洲。

26國慈濟志工來自各行各業，每一位都是早上4點多起床、晚上9點半睡覺。其中白手起家的陳志遠是成功集團創辦人兼董事長，也是馬來西亞的「丹斯里」。丹斯里（Tan Sri）是馬來西亞聯邦榮譽制度的一種稱號，乃是第二等護國有功勳章（PMN）和第二等王冠效忠勳章（PSM）佩戴者的頭銜。

擁有私人專機的陳志遠讓陪同他的員工、保鏢住五星級飯店，自己提著行李到寮房，和其他各國慈濟志工睡在大通鋪。身為集團董事長的陳志遠雖然日理萬機，但為了參加慈濟志工的見習、培訓課程，與慈濟志工一起投入慈善、環保等工作，2018年底更到土耳其關懷敘利亞難民、發放物資，2019年春節期間帶著母親來到台灣花蓮，陪慈濟證嚴法師過年，更親自到大寮下廚、上菜。

前一晚10點多才來到板橋靜思堂的陳志遠，11月6日早上4點多就跟著大家起床，共同參與課程。陳志遠表示，在慈濟每個人都是一樣平等，雖然能睡得時間不多，但這是很好的經驗，其中提到吃素環保的課程覺得很好。

▼前晚10點多才來到板橋靜思堂的陳志遠(右一)，11月6日早上4點多就跟著大家起床參與課程。

▲▼2019慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會於板橋靜思堂舉行，來自五大洲、26個國家加上台灣的工作人員營隊約1千人，11月6日開始為期5天的交流。其中馬來西亞丹斯里陳志遠讓他的員工去住五星級飯店，自己提著行李到寮房睡大通鋪，11月6日清晨4點多起床，開始第一天的課程。（圖／慈濟基金會提供）

原來陳志遠在2015年拜謁證嚴法師後開始吃素，覺得對身體、心靈都很好，並且帶動親朋好友一起吃素、投入公益活動。自己是大老闆，卻謙卑地聽課、作筆記，陳志遠表示，自己還在學習，進慈濟要更慈悲，看到別人有困難，更想去幫忙。

慈濟基金會表示，儘管來自26國的慈濟志工語言、種族、宗教、職業不同，但都有相同的大愛無國界的慈悲情懷。

▲▼2019慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會於板橋靜思堂舉行，來自五大洲、26個國家加上台灣的工作人員營隊約1千人，11月6日開始為期5天的交流。其中馬來西亞丹斯里陳志遠讓他的員工去住五星級飯店，自己提著行李到寮房睡大通鋪，11月6日清晨4點多起床，開始第一天的課程。（圖／慈濟基金會提供）

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