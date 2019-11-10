韓國瑜轟民進黨像「匈奴」　柯文哲笑：實在是廣告界的奇才

▲柯文哲陪同李旻蔚赴三重跳蚤市場掃街拜票。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日痛批，民進黨貪污腐敗、派系分贓，「一群人跟匈奴一樣不停掠奪 ，掠奪完就走人，怎能這樣執政？」，引起網路討論。對於韓國瑜說民進黨是匈奴，民眾黨主席、台北市長柯文哲10日聞言笑說，「他實在是廣告界的奇才」。

柯文哲10日前往三重，與民眾黨參選人李旻蔚到跳蚤市場掃街拜票，對於韓國瑜的「匈奴說」，柯文哲受訪時表示，他你要這樣講，可是成吉思汗也是匈奴啊，「沒有啦，這我是沒什麼意見，反正這個就是政治口水」。

對於國民黨主席吳敦義被動接受推薦，列入不分區立委名單，柯文哲大笑未回應，僅說「好啦，下一題」。

至於民眾黨不分區人選，恐因素人太多無亮點。柯文哲表示，海選的優點是個方面徵才，比較不會有同溫層、鏡子裡面找人的缺點，但是有一個缺點，因為一邊政治上還是講求團隊，彼此都完全不認識還是需要一點時間麼磨合準備。

柯文哲指出，海選如果能夠有效的整合，優點就發揮，反之就變成缺點，還是需要團隊的運作。他也透露，不分區人選有徵詢北市勞動局長賴香伶的意見，「我說給你時間思考一下，應該她這幾天在思考了」。

針對親民黨處席宋楚瑜參選2020，會對民眾黨產生威脅嗎？柯文哲說，會產生什麼樣的效果很難預測，目前的情報是八成以上他會選。

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