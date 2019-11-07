準備外出！他見樓下「愛車被收服」眼神死：不想出門了　一看欠檢舉

▲原PO的車（中）被包夾 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

要考驗開車技術也不是這樣吧！一名網友在晚上準備開車出門時，往樓下一看卻發現，他的車前後已被其他車輛包夾，幾乎沒有空隙可以給他開出來，讓他傻眼無言，索性留在家吃泡麵。網友們看完秒愣，不過也抓到前後車輛的違規之處，勸苦主拍照檢舉。

「這是抓寶的概念嗎？」一名網友在臉書「爆怨公社」中貼出2張照片，他表示某日晚上要出門時，無意間往樓下看去，眼前一幕卻讓他眼神死。

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原來他的車子前後都各停了一輛車，而且完全沒有預留空間給他挪車，幾乎已經快要緊貼，夾好夾滿。原PO表示，他承認自己技術不夠好開不出來，如果真的試著開出來，他一定會被搞得很火大，所以最後乾脆決定不出門。

▲ 仔細一看可以發現原PO其實沒有違規，是前後兩車逆向了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過貼文一出，有網友發現原PO疑似違停，「往好處想，他們保護你，逆向停車會被拖走唷！」但原PO隨後也急澄清，逆向的是前後包夾他的車，自己是順向的，仔細看對面的車子也可以發現，他才是守規矩的那個。

其他人則是勸他檢舉一波復仇，「所以另外兩台是故意的嗎」、「拍照檢舉囉」、「重點是所有車都停超過車道的1/3到一半」、「檢舉前後車拖吊就出去了」、「他們想製造假象，讓警察以為妳才是逆向」、「頂一頂就出去了」、「是我的話就狂按喇叭」、「前面撞一下後面撞一下就出來了」。

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