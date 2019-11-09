挑戰深藍選區！名嘴、資深議員力挺張銘祐：青年參選理念獲肯定

▲名嘴、資深議員替張銘祐站台。（圖／張銘祐提供）

記者蔣婕妤／台北報導

出身電視名嘴的張銘祐，這次代表民進黨出征「深藍」選區新北市第十一選區（大文山區）。知名電視政經評論家汪潔民、邱明玉，以及民進黨資深議員陳永福、前立委陳朝龍9日到新店出席記者會，全力站台相挺。陳永福為張銘祐披上參選人綵帶，象徵前輩力挺後輩，團結齊心拼勝選的決心。

張銘祐9日一早在新店區惠國市場掃街拜票，汪潔民、邱明玉也到場參與，用名嘴挺銘祐的實際行動，表達對張銘祐投入參選的認同與支持。張銘祐表示，很感謝媒體評論同事前來。

張銘祐提到，大家都在評論圈，對政治事務、社會改革都有深入的看法，也經常交換意見，汪潔民跟邱明玉精闢的評論見解，也受到許多民眾的肯定，擁有一定程度的輿論影響力。這次能得到汪潔民、邱明玉兩位知名評論家的支持，也代表自己的參選理念獲得了他們的認同，期望可以藉著他們的影響力，讓更多民眾認識自己。

除了民嘴力挺，陳永福也來陪同張銘祐掃街拜票。陳永福支持張銘祐不遺餘力，親自出馬擔任張銘祐競選總部主委，並多次帶著張銘祐深入基層，這次則在現場將參選人綵帶親自為張銘祐披上，表達資深前輩對新人後輩的力挺跟支持。

張銘祐表示，對陳永福力挺的深刻感謝，未來也將會秉持陳永福議員服務民眾的積極態度，跟陳永福議員一樣隨時讓民眾找得到、服務做得到，中央地方一條龍，為新店鄉親發聲，為大文山的發展努力。