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蔡英文板橋站台羅致政　香港人現身力挺：民進黨一定要贏！

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▲蔡英文站台羅致政。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

▲蔡英文站台羅致政。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文9日一早前進板橋，出席「羅致政立委候選人連任競選總部成立大會」，吸引超過三千名支持者到場相挺。其中，有兩位香港民眾特別到場找羅致政拍照，他們透露，自己住在台灣四年多，是正港香港人，看到現在香港狀況很心痛，想跟台灣人民說，「一定要讓民進黨贏！」

蔡英文9日由立法委員羅致政、張宏陸，管碧玲、議員王淑慧、戴瑋姍、新北市黨部主委余天及地方黨公職陪同，出席「羅致政立委候選人連任競選總部成立大會」，超過三千名支持者到場力挺。蔡英文總統替羅致政委員批上彩帶，象徵旗開得勝，委員夫人陳亮吟也獻唱一首「母親的名叫台灣」，展現守護台灣精神。

蔡英文板橋站台羅致政，現場除了台灣支持者外，還有兩位不一樣的支持民眾，他們來自香港。兩人受訪時透露，因為很喜歡台灣所以在台灣住了四年，雖然住在淡水，但這次聽說蔡英文要來替羅致政站台，特別來體驗台灣的選舉文化。

兩位香港人感嘆，看到香港最近局勢真的很痛心，甚至自發性在網路成立社團力挺小英，社團人數高達近五萬人。他們呼籲台灣人要重視自己手中的選票，不要走上香港的路，「羅致政一定要贏！民進黨一定要贏！一定要讓蔡英文連任！」

蔡英文致詞表示，他對板橋非常熟悉，2010年選過新北市市長，那時走遍板橋大街小巷，有很多里長、地方鄉親從那時就一直支持到現在。當時，羅致政是競選總部發言人，雖然自己沒當選市長，但羅致政留了下來，經營地方，為大家服務。

蔡英文提出三個支持羅致政的理由。第一，羅致政是一流的國際政經專家，他在國會中做國會外交，連蘇嘉全院長都說這幾年國會外交國家數量越來越多，能夠達到這個成果，羅致政絕對是要角。

第二點，蔡英文說，前瞻基礎建設計畫是打好台灣基礎建設的政策，編預算時，羅致政、張宏陸都說板橋很需要停車場，因此，前瞻基礎建設計畫中有一個項目，就是讓都會地區的停車場可以在國家挹注下快速建立，而羅致政也為板橋爭取合計2.8億經費。第三，蔡英文提到，板橋有很多家長，家長在意教育問題，板橋的學校都有受到羅致政委員協助，中小學軟硬體設備做得更好，讓學生可以在安全的環境中受到良好教育，成為未來主人翁。

蔡英文說，今天是來幫羅致政助選，但自己也是候選人，所以也要向鄉親拜票。他提到，這三年半，執政團隊非常打拚，雖然剛開始因為要做的事情很多而有不順、批評，但政府很快檢討、調整，所以現在的執政團隊是有史以來最有效率、最有經驗、最有魄力、最有決心的一群人。

蔡英文強調，這些年政府花了很多時間跟資源，讓台灣國防越來越強，讓國軍越來越有自信，保家衛國的決心越來越堅定。蔡英文說，雖然中國大陸從來沒有停止打壓台灣在國際上的機會，但國際社會上有很多支持台灣的聲音。明年，要讓國際社會知道台灣人做出什麼選擇，要用選票告訴世界，台灣人有決心保護自己的國家、主權、民主、自由、未來。

▼蔡英文站台羅致政，香港人現身挺。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼蔡英文站台羅致政，香港人現身挺。（圖／記者蔣婕妤攝）

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