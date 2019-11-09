肯定母語政策　台南新住民姐妹力挺蔡英文連任

▲蔡英文台南競選總部「南都夜曲」活動，充滿新住民姐妹生活在台南的喜悅，與對蔡英文統的肯定蔡英文支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南競選總部11月8日晚上「南都夜曲」活動，充滿新住民姐妹生活在台南的喜悅，與對蔡英文統的肯定，除了台南新住民姐妹外，還有住在高雄的姐妹特地前來參加此次姐妹們的聯誼會。

將近50位新住民姐妹穿著傳統服飾亮麗出席，除了感謝黃偉哲市長對台南就住民的照顧外，更是肯定蔡英文政府將7國東南亞新住民語言納入課綱，成為未來國小孩童學習語言的選項，獲新住民姐妹們的贊同，紛紛強調要為小英總統拉票，讓她能順利連任總統。

小英競總婦女部召集人王小珍，除了和姐妹們交流台南生活的點滴，更表示姐妹們嫁到台灣，都需要重新適應新的環境與文化，因此新住民經營家庭會比一般夫妻更辛苦，對此除了歡迎更對新住民家庭感到敬意。黃小珍並和姐妹們分享台南市府不論物質與精神上或是就業輔導的各項資源與管道，強調黃偉哲市長會盡全力幫忙新住民姐妹們融入台灣社會與台南的生活。

蔡麗青執行總幹事和姐妹們分享，位於西門路4段119號小英競總，每週二至週五晚上都有舉辦「南都夜曲」的活動，交流著各行各業的朋友對讓台南更好、台灣更好的想法與意見。蔡麗青也說明，現在小英政府在推行新南向政策，台灣有很多新住民姐妹與新住民語言能力的培養，就是我們與東南亞國家交流最大的優勢與資產，未來小朋友們在國小的教育，有更多機會學習到不同國家的語言與文化，這都是讓台南成為一個更豐富、多元的國家。

將近50位姐妹們一再感謝蔡英文政府照顧新住民，更紛紛表示對小英總統的喜愛，紛紛說明要為小英總統拉票，讓她順利連任能照顧更多的新住民家庭，蔡英文台南競選總部8日的「南都夜曲」，也在姐妹們的歡笑與對蔡英文的肯定中，結束了晚上的美好。