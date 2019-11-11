司機被阿飄纏7年「賣掉小黃關在家」　友一問…祂：我是他妹妹！

▲原PO說，運將後來嚴重到無法出門，一年前索性把計程車賣掉，窩在家裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「我試試看找祂出來，跟祂溝通看看…」一名網友分享一名計程車司機7年來被阿飄纏上，沒想到當他想跟對方溝通時，才發現竟是運將大哥死去的妹妹。

原PO於10日在「靈異公社」臉書社團說，工作上的關係認識一名開計程車的客戶，對方很認真常常跑遠途，累了就在路邊倒頭睡，醒來就到速食餐廳或便利商店洗臉繼續開車。

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原PO表示，運將7年前在車上睡覺時，突然感覺到有阿飄來亂，因還算年輕就不以為意；最後不管是醒還是睡總會看到黑影，甚至會來耳邊說話，但聽不懂祂在說什麼，因此嚴重影響到睡眠，無法好好開車。

原PO指出，運將聽朋友介紹到宮廟找神明問事拜拜，神明都說是「卡到陰」、「冤親債主來討債」；然後，運將就參加法會，燒金紙、做祭改，每次做完都可好睡幾天；但幾天後，阿飄就又出現照樣擾亂。

▼原PO一問才知道運將妹妹落水往生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

原PO說，運將去看精神科也有吃藥，但開車前不能吃藥，否則會想睡覺，最後嚴重到無法出門；出門會因語言敏感跟車隊的人吵架，吵架完就會去亂買東西，一年前索性把計程車賣掉，窩在家裡。

原PO表示，一個月前，他去拜訪運將，聽到對方聊起這過程中的痛苦，「我又雞婆了（ㄟ害）。」他還原和對方的對話：

原PO：我試試看找祂出來，跟祂溝通看看。

運將：好啊！



原PO：我不敢保證會不會成功喔！



運將：就試試看，反正已經那麼多年。



原PO：祢是誰?



祂透過運將的口：我是他的妹妹。



原PO：他妹妹？



（運將家人解釋，他妹妹沒結婚，大約10年前不小心落水往生了。）



原PO：祢怎麼會糾纏祢哥哥？



祂：…



原PO：祢要什麼?（我看祂衣服溼答答）給祢新衣服好嗎？



祂：好啊！好啊！



祂：可以再給我鞋子，還有錢嗎？



（原PO問運將家人是否方便答應？）



原PO：好，祢家人會化給祢。

▼運將燒金紙給妹妹，後來情況好轉。（圖／資料照）

原PO表示，上周再拜訪運將，聽到對方開心地說，自從化金紙、衣服給妹妹後，這一個月已經不再吃藥，而且還可以爬山運動曬太陽。

對此，有網友好奇，「往生的家人會糾纏還在世的家人喔？我以為家人都是互相為對方著想的」；另名網友說，「有需求時，向家人索取算正常管道」；原PO回「正確。」

也有人猜測，「 該不會是妹妹去世後，名字被登錄祖先牌位中，這樣好像會來一直糾纏在生的家人」；原PO會，「牌位有放在專用寺廟。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！