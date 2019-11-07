夫妻關燈搔癢偷笑！年輕男「小聲一點」　她嚇壞：太近太清晰…馬上看嬰兒

▲原PO表示，當下寶寶睡得十分香甜。（圖／示意照／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享和老公關燈準備睡覺，結果她聽到有人說4個字，「聲音太清晰且太近了，我到現在心跳還在漏拍中。」她表示，老公說會不會是寶寶的守護靈？也有媽媽分享類似經歷，「從此以後，我再也不敢用寶寶監視器。」

ㄧ這名媽媽6日凌晨在「靈異公社」臉書社團發文說，寶寶睡在她左側的嬰兒床，「老公從後面抱著我搔癢癢，我們在黑暗中偷偷笑的時候。忽然，我聽見在我左側，有一個很清楚的年輕男生聲音，以嚴厲的口吻說：『小聲一點』！」

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原PO指出，和老公開了燈，整理一下思緒，「那聲音很清晰而且很近，不可能聽錯」。老公說：『會不會是寶寶的守護靈？』害我現在緊張地睡不著，大家怎麼看呢？」

對此，有網友留言，「兩個人都聽到，就有點不單純」；原PO回，「可是我老公顧著笑，完全沒聽到。但我是從小就見鬼體質，目前倒是沒看到有東西在房間就是了」；該網友又說「注意寶寶的狀態吧，或許真的是寶寶的守護神也不一定」；原PO回，「寶寶睡得十分香甜，希望是守護神。是說守護神到底是什麼，好疑惑啊。」

▼有不少網友認為是「地基主」。（圖／示意照／取自免費圖庫pixabay）

「聲音太清晰且太近了，我到現在心跳還在漏拍中」，原PO回應網友的問題說，寶寶兩個月大，他們有確定家裡沒其他人，「目前聽起來感覺上沒什麼惡意，但心裡還是滿不安的」；家中有拜祖先，「先生在猜測該不會是我們樓上拜的太子爺吧！傳說三太子會守護小孩子？」

其他人留言，「地基主，剛好孩子又有地基主緣，別擔心」、「我猜是地基主，不然妳早就被嚇跑了。不用想太多，還是會怕就去廟裡走一趟囉」、「會不會是床公、床婆」、「祖先來看寶寶，這樣想會安慰許多」、「和『魚肉好吃嗎』有異曲同工之妙」。

也有媽媽分享類似經歷，「我去年2月出國到前一天晚上整理行李時，也從寶寶監視器聽到男生說話的聲音，只是聽不太清楚說什麼。我嚇到馬上進房間查看，老公跟兒子都熟睡中，而靠近寶寶監視器的旁邊是嬰兒床。從此以後，我再也不敢用寶寶監視器。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！