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兩光月嫂「冷水洗寶寶」被抓包！煮妻兒食物...全用自來水　超扯5事蹟網氣炸

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▲▼嬰兒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大票爸媽們都不能接受，用冷水幫寶寶洗澡。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「月嫂公司真的要慎選！」一名父親氣憤表示，聲稱「專業級」的月嫂不僅做事兩光，竟用冷水替寶寶洗澡，幫孩子擦屁屁時，也粗魯又大力，而且家中明明有過濾水，她全拿「自來水」幫愛妻和寶寶煮飯、泡牛奶，讓他忍無可忍，持續溝通了5天之久，公司才同意更換人選。

這名父親在「爆怨公社」發文怒道，「一個生命開開心心的誕生，卻被月嫂拿來不當一回事，事情從10月23日開始，專業級月嫂到府後，（我們）將家中設備全部解說一次，並告知飲用過濾水跟一般自來水的設備，接下來事情就發生了，我們來看看有幾個家庭可以接受。」

請繼續往下閱讀...

當初，他和月嫂說好，寶寶便便後要水洗屁屁，結果對方沒照做就算了，換尿布時竟大剌剌地對老婆說，「寶寶的便便黏在屁股上，所以要大力一點擦才可以擦得掉。」一席話讓他直覺聯想，「是都沒在換尿布嗎？還是沒在注意？」

23日那天，月嫂差點就要給他們家小朋友洗冷水澡，時隔兩天，他們又再度抓包，整盆洗澡水是冷的，後來太太在27日發現，寶寶的頭髮都油油的，於是跟去看洗澡方式，竟然依舊是冷水，在她質問月嫂後，得到的答案超敷衍，「我等等再用成熱水就好」，他表示，對方只用清水幫孩子洗澡，完全沒用沐浴乳，還說這是正常的。

做菜,炒菜,廚房,煮菜,料理（圖／記者李毓康攝）

▲月嫂煮飯泡奶粉，全是用自來水。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

此外，明明就有教過如何使用包巾，但月嫂從頭到尾沒有一次包對，然後再說小朋友不喜歡用；同時，她的紀錄表也寫得零零落落，原po頭疼道，「說真的智商要很高才看得懂，我跟我老婆實在看不太懂，她到底在寫什麼。」

就這樣一直到了28日，因為他一早8點起來，才發現竟然還有「彩蛋」，不論是老婆喝的水、食物、補品、燉湯，還是寶寶喝的水跟牛奶，全是用自來水煮的，當下原po理智線全斷，立刻要求公司更換月嫂，最後協調了5天，才終於有結果，而他也忍不住嘆，「希望可以來一個正常人。」

網友們看完也被點燃怒火，紛紛回應「已想宰了月嫂」、「好扯喔，大人洗冷水都受不了了，更何況是寶寶」、「這月嫂的執照是拿烤雞換的嗎」、「光用冷水洗澡就夠讓我把她轟出去了」；不過也有蠻多過來人表示，寶寶的確用清水洗就好了。

另外，一名人母留言解釋，新生兒大便偏黏稠，黏在屁股上很難清是正常的；而只需用清水洗澡，不用沐浴乳沒錯，但用冷水是錯誤的；至於每個寶寶個性不同，有些寶寶就是不讓人綁，所以也不一定要使用包巾，「奶量、換尿布時間、睡眠都寫得蠻清楚的，哪裡看不懂？體溫部分是溫度計有問題？最後，若是有煮滾的自來水我可以接受，個人接受度不一樣，不加以評論。」

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