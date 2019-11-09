鄰居伯託夢5天喊餓！他一問揭真相「老伴全為了祂」　網鼻酸兼笑噴：太可愛了

▲阿伯生前有時會到他們家吃肉燥飯。（圖／翻攝自靈異公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「妳吃素可是我愛吃肉啊！」一名女網友發文分享父親遇到的特別經歷，1年多前，剛過世的鄰居阿伯連續5天託夢，抱怨肚子餓，後來他隨口向對方老伴提起；沒想到，背後起因超溫馨，同時也莫名戳人笑點。

女網友前天在「靈異公社」娓娓道來，那時老爸總是夢到隔壁鄰居吐苦水，說是肚子好餓、想吃肉，而一模一樣的夢境，竟持續了整整5天。

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▲鄰居伯過世後，老闆娘就天天吃素了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

由於父親和鄰居感情不錯，所以在閒話家常時，他隨口問了對方的妻子，「老闆娘妳最近都沒在吃肉哦？」聞言，闆娘笑著回，「對呀！隨著老伴過世，就為了祂吃素了。」

這時，父親瞬間捕捉到關鍵字，立刻又問「該不會拜拜也是拜全素吧？」而老闆娘一聽，也馬上意會到語中含意，直呼「對呀...難道溫老欸來找你哦？」

這下真相大白，父親連忙轉達，鄰居伯想吃肉臊飯；至於老闆娘則佯裝生氣地說，「跟祂說我這幾天會準備，不要去別人家吵別人睡覺。」神奇的是，那天之後父親真的沒在夢到鄰居阿伯了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

原po還透露，「因為鄰居婆婆很不喜歡吃肉，加上為了老伴身體健康著想，不讓祂吃太鹹，所以鄰居生前很常躲來我家吃肉燥飯，說是怕被老婆罵。」

看完這段有趣的經歷，網友們紛紛回應，「人生前跟死後的症頭都是一樣的啊」、「爸爸跟隔壁阿伯感情好」、「太可愛的鄰居北北」、「該說有趣還是溫馨XD」、「這故事我周遭真的有人發生過。朋友家屬吃素，過節都拜素，婆婆往生託夢，想吃葷」、「別吵他人睡覺XDDD」。

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