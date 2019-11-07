抱病值小夜班！病人妻遞一盒「讓我照顧妳」...護理師感動炸　網看完全哭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名護理師去年某天抱病上小夜班，強忍著身體不適的她，幫病人抽痰、記錄病況；沒想到剛忙完，病人妻子立刻送暖，讓她感動不已，甚至成為一種無形的力量，不時鼓勵著她。

護理師在dcard感性發文，「還記得1年多前的冬天，抱病上小夜班，整個人病懨懨的，鼻塞又咳嗽，最後一趟睡前治療，幫病人抽個痰、記錄攝入排出。這時，A病床的家屬從病房走了出來......。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

當時，阿姨叫住了她，遞上一盒喉糖跟發泡錠後，緩緩說道，「妳照顧我老公，那讓我照顧妳。」剎那間，一股暖流湧上心頭，也彷彿一帖強效錠撫慰身心靈。

時至今日這段插曲仍記憶猶新，她也忍不住告白，「每次感冒，就會想起當時的那份溫暖，不知道阿姨過得好嗎？我過得很好，依然在臨床上努力著，身體還是很差，但我有好好吃飯，希望妳永遠健康，當時的妳辛苦了。」

▲每當生病時，原po就會想起這段暖心插曲。（圖／翻攝自dcard）

文章一出，讓廣大網友為之動容，紛紛淚回「怎麼辦淚腺好發達喔，我遇到一定去廁所大哭」、「這當下會爆哭吧！太暖了」、「被家屬關心真的會很感動」、「這樣的家屬是臨床上每位工作人員的強心針阿」、「嗚嗚嗚嗚光看文字就爆哭了」、「洋蔥怎麼這麼大顆」、「好家屬真的可遇不可求」。

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