酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露　躺民宅外喊救命：叫救護車





記者陳豐德／新北報導

新北市三重區10日下午3時許發生一起當街砍人案，被害者被6名惡煞砍到臟器外露，警方進一步調查才發現，被害人與賴姓主嫌都是酒店經紀，不過因為上月底雙方在酒店調解糾紛時，被害人不理他人敬酒，讓主嫌撂人花3小時堵人砍成重傷，警方晚間將主嫌等6人帶回，訊後依照殺人未遂及傷害罪嫌送辦。

根據了解，當時莊姓男子（22歲）跟3名朋友分別騎2部機車外出，經過仁愛街前時突遭一輛白色轎車及機車衝撞，主嫌賴男（24歲）及張男（26歲）拿起開山刀劈頭就砍，其餘4煞則分持棍棒追著莊男猛打，莊男身中多刀、渾身浴血，像一旁的民宅敲門求助「快救我！」而住戶見狀開門讓莊男入內躲避，並協助通報救護車，惡煞這才逃離現場。

▼男子在三重當街遭砍衝向民宅喊救命。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調閱監視器後鎖定犯嫌身分，晚間帶回4名犯嫌到案，並循線通知其餘2名共犯投案。他們表示，莊男是台北市專門仲介小姐的酒店經紀，而賴姓主嫌則是中山區酒店的經理，彼此相互認識，日前因為莊男跟另名經紀因為調度小姐有糾紛，賴男作東邀請雙方到酒店調解，不料另名經紀敬酒時莊男卻不甩，讓賴男覺得此舉是不給自己面子。

賴男越想越生氣，近日多次帶著朋友要來三重堵莊男教訓，卻堵不到人，10日他接獲朋友通報莊男人在三重仁愛街附近，於是一行6人開著轎車及騎乘機車到外面堵人，一見莊男騎車載著友人就當街將他撞倒，隨後持刀棍往死裡砍，莊男送醫後目前仍在插管治療當中，全案訊後將持刀賴、張2人依照殺人未遂罪嫌送辦，其餘4人則依傷害罪嫌函送。

▼酒店經紀三重當街遭砍至臟器外露，警方帶回主嫌等6人歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼救護人員趕抵將臟器外露的傷者送醫治療。（圖／記者陳豐德翻攝）



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