買死過人中古屋「一開門滿精彩」！他突變冷：怎還有？　地基主說話樣貌曝

▲不少人有拜地基主的習慣。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享買一間有死過人的中古屋，他看到矮矮的、穿牛仔褲的「地基主」，聽到對方說了兩句話，「整個冷意消失，到現在也住了8年多了。」許多人好奇問怎麼拜地基主，原PO也回應了。也有人分享真的要拜地基主，因她入住前沒拜，老公被減薪，入住當天立刻拜，隔天就有好消息。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，原本住在公寓，但隨著小孩越來越大，就想著該換房子了，重點是新房子的房價真的讓人望而卻步，於是目標就轉向中古屋。

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原PO表示，當時看好幾間都不滿意，直到有天下班回家，爸媽和房仲去看現在住家後一條路的房子，「而我從前面進來要去找他們時，正好瞄到這間貼個『售』字，也是房仲他家賣的。我就去問他這間房子，他也很驚訝我會問這間房子。」

原PO指出，房仲說，這間房已賣很久都賣不出去，且裡面有死過人，確定要看嗎，「我二話不說，直接叫他開門，一進去，真的滿精彩的。重點不是這個，我全部看完後，就決定要這間了，因為我看中了房子前面的停車場。」

▼原PO買中古屋還看到地基主。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，房價還直接少了3分之1多，交完訂金後，周六早上過來打掃，他進門後開始清理，「這個就不說了」，然後等爸媽、老婆過來開始打掃；一直到下午4時多休息時突然變冷，「我愣了一下，想說『怎麼還有』？再一看，原來是地基主。祂說，已經很久沒人拜祂了，肚子好餓。」

原PO表示，聽到媽媽問「怎麼突然變冷」，他回「地基主說很久沒人拜祂，祂肚子餓」；說完這句話後，整個冷意消失，到現在他們也住了8年多了。

對此，有網友好奇「後來死掉的還在嗎」；原PO回，「都住8年多了，祂還會在嗎」；該網友又問「咦，沒有任何條件就走了嗎」；原PO回「這個嗎⋯⋯談不攏當然就是武力解決。」

▼原PO說，地基主的樣貌不一定。（圖／示意照／免費圖庫stocksnap）

有人說，「嗚嗚，當祂說出好餓的時候感覺好可憐啊啊。請問地基主長什麼樣子呀」；原PO回，「矮矮的，樣子就不一定了，只是我看到的是中年人」；該網友又問「所以會是一般的衣著嗎」；原PO回「我看到的是穿牛仔褲。」不少人好奇拜地基主的節日和時間？原PO指出，「我家是拜3大節，中午12點後就可以拜了，最晚不要超過5點。」

另一名女房客也分享遇過地基主，「真的有地基主，我租屋的地方，剛進去整理時，地基主有出現跟我說，之前房客完全沒拜過祂，祂餓很久。於是那天我就趕快準備拜拜，入住前本來想說應該不用再拜了，沒想到我聽到一個消息，老公公司因景氣不好，所以減薪2萬。」

該房客說，入住當天，她趕快準備好拜地基主的東西，跟地基主說，「我老公被減薪了，幫忙一下吧，保佑我們平安賺錢」；隔天老公說，有一個4.8萬元的新案子可私接，至少有補回來一點。

►我沒有遲到，是時間遲到了！