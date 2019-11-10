　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買死過人中古屋「一開門滿精彩」！他突變冷：怎還有？　地基主說話樣貌曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼地基主。（圖／記者陳俊宏攝）

▲不少人有拜地基主的習慣。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享買一間有死過人的中古屋，他看到矮矮的、穿牛仔褲的「地基主」，聽到對方說了兩句話，「整個冷意消失，到現在也住了8年多了。」許多人好奇問怎麼拜地基主，原PO也回應了。也有人分享真的要拜地基主，因她入住前沒拜，老公被減薪，入住當天立刻拜，隔天就有好消息。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，原本住在公寓，但隨著小孩越來越大，就想著該換房子了，重點是新房子的房價真的讓人望而卻步，於是目標就轉向中古屋。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，當時看好幾間都不滿意，直到有天下班回家，爸媽和房仲去看現在住家後一條路的房子，「而我從前面進來要去找他們時，正好瞄到這間貼個『售』字，也是房仲他家賣的。我就去問他這間房子，他也很驚訝我會問這間房子。」

原PO指出，房仲說，這間房已賣很久都賣不出去，且裡面有死過人，確定要看嗎，「我二話不說，直接叫他開門，一進去，真的滿精彩的。重點不是這個，我全部看完後，就決定要這間了，因為我看中了房子前面的停車場。」

▼原PO買中古屋還看到地基主。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，房價還直接少了3分之1多，交完訂金後，周六早上過來打掃，他進門後開始清理，「這個就不說了」，然後等爸媽、老婆過來開始打掃；一直到下午4時多休息時突然變冷，「我愣了一下，想說『怎麼還有』？再一看，原來是地基主。祂說，已經很久沒人拜祂了，肚子好餓。」

原PO表示，聽到媽媽問「怎麼突然變冷」，他回「地基主說很久沒人拜祂，祂肚子餓」；說完這句話後，整個冷意消失，到現在他們也住了8年多了。

對此，有網友好奇「後來死掉的還在嗎」；原PO回，「都住8年多了，祂還會在嗎」；該網友又問「咦，沒有任何條件就走了嗎」；原PO回「這個嗎⋯⋯談不攏當然就是武力解決。」

▼原PO說，地基主的樣貌不一定。（圖／示意照／免費圖庫stocksnap）

▲▼黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

有人說，「嗚嗚，當祂說出好餓的時候感覺好可憐啊啊。請問地基主長什麼樣子呀」；原PO回，「矮矮的，樣子就不一定了，只是我看到的是中年人」；該網友又問「所以會是一般的衣著嗎」；原PO回「我看到的是穿牛仔褲。」不少人好奇拜地基主的節日和時間？原PO指出，「我家是拜3大節，中午12點後就可以拜了，最晚不要超過5點。」

另一名女房客也分享遇過地基主，「真的有地基主，我租屋的地方，剛進去整理時，地基主有出現跟我說，之前房客完全沒拜過祂，祂餓很久。於是那天我就趕快準備拜拜，入住前本來想說應該不用再拜了，沒想到我聽到一個消息，老公公司因景氣不好，所以減薪2萬。」

該房客說，入住當天，她趕快準備好拜地基主的東西，跟地基主說，「我老公被減薪了，幫忙一下吧，保佑我們平安賺錢」；隔天老公說，有一個4.8萬元的新案子可私接，至少有補回來一點。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
蘿莉塔婚紗照曝！胸前大深V薄透白紗露雪球　超兇尺度噴鼻血
學弟DIY電力線網路！一開「轟出爆炸聲」整間跳電..網看呆
殞命前1秒影片曝！淡水女倒地遭廂型車輾斃　目擊男嚇喊：伊尬告
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買死過人中古屋「一開門滿精彩」！他突變冷：怎還有？　地基主說話樣貌曝

500萬助少年頭家　中山大學力挺校友創業「起家」打先鋒

「田中馬」超澎派　烤豬、大龍蝦、牛排選手吃免驚

覽盡全台原民歌舞　「原音天籟音樂節-原聲童唱」16、17日登場

新訓放假進超商「喝到冰的差點哭」　學弟說營區有超棒去處！學長：真菜

回收阿公騎鐵馬！後座寶特瓶「鱗片式收納」排一包　強迫症瘋了：療癒翻

直擊全新升級關西服務區！14家新櫃有麥當勞、角落生物　還能買韓國特產

北投洗車變違停挨罰900元！駕駛「沒這麼嚴重吧」　業者：我們做小本生意

澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

領跑田中馬拉松！艾登吃台式早餐「高麗菜飯」：後年到台灣參加三鐵賽

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

謝忻情斷阿翔復出：看清了內心　珍惜工作機會「只有感謝兩個字」

他被切車道「怒按喇叭+比中指」 超車騎士沿路叫罵：撞到你了嗎

買死過人中古屋「一開門滿精彩」！他突變冷：怎還有？　地基主說話樣貌曝

500萬助少年頭家　中山大學力挺校友創業「起家」打先鋒

「田中馬」超澎派　烤豬、大龍蝦、牛排選手吃免驚

覽盡全台原民歌舞　「原音天籟音樂節-原聲童唱」16、17日登場

新訓放假進超商「喝到冰的差點哭」　學弟說營區有超棒去處！學長：真菜

回收阿公騎鐵馬！後座寶特瓶「鱗片式收納」排一包　強迫症瘋了：療癒翻

直擊全新升級關西服務區！14家新櫃有麥當勞、角落生物　還能買韓國特產

北投洗車變違停挨罰900元！駕駛「沒這麼嚴重吧」　業者：我們做小本生意

澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

領跑田中馬拉松！艾登吃台式早餐「高麗菜飯」：後年到台灣參加三鐵賽

1111光棍日想脫單　中壢美滿中心安排40多對「一對一」

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫建3D模型　重現世遺風華

台股盤中逐筆交易明年3月正式上路　三類委託方式差異一次看懂

講專業不講顏值！汐止房仲搶灘網路行銷　粉絲貢獻年增百萬業績

中華電今舉辦集團婚禮　68對新人共搭幸福列車

爸媽嫌領養貓醜！1年後叫她幫買飼料　原來在公司「偷養6隻」

「讓我回去上班」！男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭...他倒血泊痛苦掙扎

12強／亞冠賽讓中華飲恨　韓國風之孫李政厚必須警戒

共和黨點名杭特及吹哨人公開作證！　控民主黨虛假調查虐待川普

海沃德撞上艾德里奇導致左手骨折　2年前大傷今年大復活

生活熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

剛痛訴想去自殺　19歲網紅自殘痕跡被抓包

蔡依林見證「他們」的愛情！　伴侶竟成植物人...

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

母語在家學？他台客英三語打臉李佳芬

好冷創新低溫！苗栗今晨11.7度「變天轉雨時間曝」

Z9參選立委　黑絲襪正妹跑競辦霸氣坐主位

女兒收情書！注音間溢出「抖M屬性」萌炸

買傘附「黃色邪惡拉環」用途被讚爆

更多熱門

相關新聞

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

開心拍照留念，卻捕捉到詭異畫面，總讓人心生畏懼，就怕觸犯了好兄弟。一名男網友日前和三五好友在酒店狂歡；怎料，隨手拍下的照片裡，竟出現短髮綠臉女，模樣還十分清晰，讓人一看便不寒而慄，還有網友直呼，點開後頭超暈。

鄰居伯託夢5天喊餓！真相曝：老伴全為了祂

鄰居伯託夢5天喊餓！真相曝：老伴全為了祂

「22年換5屋主」網一聽：是好房

「22年換5屋主」網一聽：是好房

夫妻關燈搔癢偷笑！年輕男「小聲一點」　她嚇壞看嬰兒

夫妻關燈搔癢偷笑！年輕男「小聲一點」　她嚇壞看嬰兒

陪住院爺爺！他清晨4點坐起　秒裝死倒頭睡

陪住院爺爺！他清晨4點坐起　秒裝死倒頭睡

關鍵字：

地基主靈異公社中古屋

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

醫院「沒床位」拒收！孕婦走廊流血苦等...5日過世

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

妹妹劇痛飄鹹魚味！褲子一脫…掉出粉色一團

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面