新海研二號三號25日交船！蘇貞昌：新的國家海研船隊將成型





▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

科技部新建3艘海洋研究船即將完工，包含新海研二號與新海研三號將於25日舉行交船典禮，新海研一號則預計明年第1季交船。行政院長蘇貞昌7日在行政院會表示，這是「向海致敬」的第一步，自去年啟用「勵進號」研究船後，將再結合3艘即將服役的海研船，組成新的國家海研船隊。

蘇貞昌表示，這是行政院「向海致敬」的第一步，台灣是一個海洋國家，如果善於運用海洋，我們國家就加倍大，我們如果不懂得海，我們就自己被海所限制。台灣周邊的海洋環境多樣，海洋生物資源豐富，也因此，行政院為持續強化台灣在海洋法政、科研、生態與保育等方面事務，提出「海洋基本法」，剛在1日經立法院三讀通過，也將由副院長、秘書長偕同各部會在一年內提出國家海洋政策白皮書，策定對海洋事務的政策方向。

蘇貞昌提到，以今天台灣的國力，我們應尊敬海，應瞭解海，運用海洋資源，這不是一天可成功，國力的培養是長年累月，國家要有決心，體制上、政策上、運作上，好好發展。

蘇貞昌指出，深耕海洋研究不僅有助於國土環境與資源的掌握，也與民生經濟息息相關，更是國力展現與國家安全的重要指標。科技部投入相當經費，長期支持海洋基礎研究，除了去年啟用的勵進號研究船，將再結合3艘即將服役的海研船，組成新的國家海研船隊，這對提升未來海洋研究能量，將可發揮很大的作用；而這些海研船，從提出需求、設計到建造，都由台灣一手包辦，落實「國船國造」，也開創出海洋產業新的發展可能。

蘇貞昌說，隨著國家海洋研究船隊的成軍，未來結合大氣科學、地球科學等領域，進行跨域、國際合作，除可增進預報颱風準確度、降低天然災害帶來的損失，也能深化海洋生態系統監測，促進漁業資源永續經營及海洋永續發展，從海洋守護台灣，也為國際作出貢獻。

蘇貞昌強調，海洋基礎科學研究需要長期扎根，請科技部持續投入資源，鼓勵年輕學子參與海洋研究，並結合教育部培育更多海洋研究人才，發展海洋科技，拓展台灣特色的海洋產業，提升國家競爭力。

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